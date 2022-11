OMS : les premiers vaccins contre Ebola arriveront en Ouganda la semaine prochaine

Lors d’un point de presse, le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’un comité d’experts convoqué par l’agence avait évalué trois vaccins expérimentaux contre Ebola et décidé qu’ils devraient tous être testés en Ouganda dans le cadre des recherches nécessaires avant d’être autorisés.

“Nous nous attendons à ce que les premières doses de vaccin soient expédiées en Ouganda la semaine prochaine”, a déclaré Tedros, ajoutant que les autorités avaient maintenant confirmé 141 cas, dont 55 décès. Tedros a déclaré que les efforts pour ralentir Ebola en Ouganda ont été largement couronnés de succès. Il a déclaré que deux districts n’avaient signalé aucun cas depuis 42 jours – deux fois la période d’incubation maximale – ce qui suggère que le virus n’y est plus présent. Mais il a noté que la semaine dernière, un neuvième district a signalé son premier cas.

L’OMS a déclaré que des responsables gouvernementaux et des partenaires suivaient plus de 1 000 contacts de personnes atteintes d’Ebola, qui se propage principalement par contact étroit avec des fluides corporels. L’agence estime que le taux de mortalité actuel est d’environ 40 %. Il s’agit de la première épidémie de la souche soudanaise d’Ebola en Ouganda depuis plus de 10 ans.