OMS : les décès dus au COVID ont diminué de 15 %, les cas chutent presque partout

Dans sa dernière évaluation hebdomadaire de la pandémie de COVID-19, l’agence de santé des Nations Unies a déclaré qu’il y avait 5,3 millions de nouveaux cas et plus de 14 000 décès signalés la semaine dernière. L’OMS a déclaré que le nombre de nouvelles infections avait diminué dans toutes les régions du monde, à l’exception du Pacifique occidental.

Les décès ont bondi de plus de 183% en Afrique mais ont chuté de près d’un tiers en Europe et de 15% dans les Amériques. Pourtant, l’OMS a averti que les chiffres du COVID-19 sont probablement gravement sous-estimés, car de nombreux pays ont abandonné leurs protocoles de test et de surveillance pour surveiller le virus, ce qui signifie qu’il y a beaucoup moins de cas détectés.