OMS : les cas de tuberculose augmentent pour la première fois depuis des années

Le Dr Mel Spigelman, président de l’association à but non lucratif TB Alliance, a déclaré que plus d’une décennie de progrès avait été perdue en 2020.

“La tuberculose résistante aux médicaments est guérissable, mais de manière alarmante, les cas sont en augmentation pour la première fois depuis des années”, a déclaré le Dr Hannah Spencer, qui travaille avec Médecins sans frontières en Afrique du Sud. “Il est urgent que des traitements plus courts, plus sûrs et plus efficaces soient mis à l’échelle maintenant.”