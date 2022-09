OMS : les cas de COVID chutent partout, mais la pandémie n’est pas terminée

GENÈVE – Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a chuté partout dans le monde la semaine dernière d’environ 12%, selon le dernier bilan hebdomadaire de l’Organisation mondiale de la santé sur la pandémie publié mercredi. L’agence de santé des Nations Unies a signalé qu’il y avait un peu moins de 4,2 millions de nouvelles infections la semaine dernière et environ 13 700 décès, soit une baisse de 5 %.

“C’est très encourageant, mais rien ne garantit que ces tendances persisteront”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse. “La chose la plus dangereuse est de supposer (qu’ils) le feront”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que même si le nombre de décès signalés chaque semaine a chuté de plus de 80 % depuis février, une personne meurt toujours du COVID-19 toutes les 44 secondes et que la plupart de ces décès sont évitables.

Dans son rapport sur la pandémie, l’OMS a déclaré que les décès dus au COVID-19 avaient chuté en Asie du Sud-Est, en Europe et au Moyen-Orient, mais avaient augmenté en Afrique, dans les Amériques et dans le Pacifique occidental.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19, a noté que le virus ne s’est pas encore installé dans un schéma saisonnier et que son évolution continue nécessitera une surveillance constante et d’éventuelles modifications des diagnostics, des traitements et des vaccins.

Les scientifiques avertissent que le coronavirus persistera loin dans le futur, en partie parce qu’il s’améliore de plus en plus pour contourner l’immunité contre la vaccination et les infections passées. Les experts soulignent des recherches émergentes qui suggèrent que la dernière variante omicron gagne du terrain aux États-Unis – BA.4.6, qui était responsable d’environ 8% des nouvelles infections américaines la semaine dernière – semble être encore plus efficace pour échapper au système immunitaire que la BA dominante. 5.

En Chine, les autorités ont enfermé cette semaine 65 millions de ses citoyens sous de strictes restrictions COVID-19 et découragent les voyages intérieurs pendant les prochaines fêtes nationales.

À travers le pays, 33 villes dont sept capitales provinciales sont sous verrouillage total ou partiel couvrant plus de 65 millions de personnes, selon un décompte publié dimanche soir par le magazine économique chinois Caixin.

Il a déclaré que des épidémies ont été signalées dans 103 villes, le plus élevé depuis les premiers jours de la pandémie au début de 2020.