OMS : les cas de coronavirus dans le monde chutent de 24 % ; les décès augmentent en Asie

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

LONDRES – Les nouveaux cas de coronavirus signalés dans le monde ont chuté de près d’un quart la semaine dernière tandis que les décès ont chuté de 6% mais étaient toujours plus élevés dans certaines parties de l’Asie, selon un rapport publié jeudi sur la pandémie par l’Organisation mondiale de la santé. L’agence de santé des Nations Unies a déclaré que 5,4 millions de nouveaux cas de COVID-19 avaient été signalés la semaine dernière, soit une baisse de 24% par rapport à la semaine précédente. Les infections ont chuté partout dans le monde, dont de près de 40 % en Afrique et en Europe et d’un tiers au Moyen-Orient. Les décès par COVID ont augmenté dans le Pacifique occidental et en Asie du Sud-Est de 31% et 12% respectivement, mais ont chuté ou sont restés stables partout ailleurs.

Lors d’un point de presse mercredi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les décès par coronavirus signalés au cours du mois dernier avaient bondi de 35% et a noté qu’il y avait eu 15 000 décès la semaine dernière.

“15 000 décès par semaine, c’est totalement inacceptable, alors que nous avons tous les outils pour prévenir les infections et sauver des vies”, a déclaré Tedros. Il a déclaré que le nombre de séquences virales partagées chaque semaine avait chuté de 90 %, ce qui rend extrêmement difficile pour les scientifiques de surveiller la façon dont le COVID-19 pourrait muter.

“Mais aucun de nous n’est impuissant”, a déclaré Tedros. “S’il vous plaît, faites-vous vacciner si vous ne l’êtes pas, et si vous avez besoin d’un rappel, procurez-vous-en un.”

Jeudi, le groupe consultatif de l’OMS sur les vaccins a recommandé pour la première fois que les personnes les plus vulnérables au COVID-19, y compris les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents et les agents de santé, reçoivent une deuxième injection de rappel. De nombreux autres organismes de santé et pays ont fait la même recommandation il y a des mois.

Le groupe d’experts a également déclaré qu’il avait évalué les données des vaccins Pfizer-BionTech et Moderna pour les jeunes et a déclaré que les enfants et les adolescents étaient dans le groupe de priorité le plus bas pour la vaccination, car ils sont beaucoup moins susceptibles d’avoir une maladie grave.

Joachim Hombach, qui siège au groupe d’experts sur les vaccins de l’OMS, a déclaré qu’il était également incertain si les experts approuveraient des rappels à grande échelle pour la population générale ou de nouveaux vaccins combinés ciblant la variante omicron.

“Nous devons voir ce que les données nous diront et nous devons voir réellement (quel) sera l’avantage de ces vaccins qui comprennent une souche (omicron)”, a-t-il déclaré.

Le Dr Alejandro Cravioto, président du groupe d’experts, a déclaré qu’à moins qu’il ne soit prouvé que les vaccins arrêtent la transmission, leur utilisation généralisée serait “une perte de vaccin et une perte de temps”.

Plus tôt cette semaine, Les autorités britanniques ont autorisé une version mise à jour du vaccin COVID-19 de Moderna qui cible omicron et le gouvernement britannique a annoncé qu’il serait proposé aux personnes de plus de 50 ans à partir du mois prochain.