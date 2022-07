OMS : le COVID triple à travers l’Europe, les hospitalisations doublent

Dans un communiqué publié mardi, le directeur de l’OMS pour l’Europe, le Dr Hans Kluge, a décrit le COVID-19 comme “une maladie désagréable et potentiellement mortelle” que les gens ne devraient pas sous-estimer. Il a déclaré que des parents super-infectieux de la variante omicron étaient à l’origine de nouvelles vagues de maladies à travers le continent et que des infections répétées pourraient potentiellement conduire à un long COVID.

Ils ont critiqué l’insistance du gouvernement sur le fait que les vaccins ont rompu le lien entre les infections et les hospitalisations. Bien que les vaccins réduisent considérablement les risques de maladie grave et de décès, ils n’ont pas considérablement réduit la transmission.

“Le gouvernement doit cesser d’éclairer le public et être honnête quant à la menace que la pandémie représente toujours pour lui et le Service national de santé”, ont écrit les rédacteurs.

L’OMS a publié mardi sa stratégie d’automne pour le COVID-19. L’agence de santé des Nations Unies a appelé à une deuxième dose de rappel de vaccin pour toute personne âgée de 5 ans et plus dont le système immunitaire est affaibli, en promouvant le port du masque à l’intérieur et dans les transports publics, et une meilleure ventilation dans les écoles, les bureaux et autres lieux.