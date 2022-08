OMS L’Afrique connaît une croissance de 10 ans de l’espérance de vie en bonne santé

ABUJA, Nigéria – L’Afrique a enregistré une croissance de dix ans de son espérance de vie en bonne santé au cours des dix dernières années, a déclaré jeudi le bureau Afrique de l’Organisation mondiale de la santé, dépassant la moyenne mondiale et les progrès observés dans toute autre région au cours de la même période.

Le gain dépasse celui de l’espérance de vie moyenne mondiale en bonne santé qui a augmenté de cinq ans au cours de la même période, a déclaré le Dr Makubalo, l’attribuant à de meilleurs services de santé essentiels, à l’amélioration de la couverture des services de santé, de la santé productive et maternelle et des services de santé à lutter contre les maladies infectieuses.

Malgré les progrès réalisés, “nous avons certainement beaucoup à faire et nous semblons être prêts à avancer ensemble”, a déclaré le responsable de l’OMS Afrique, avertissant que l’espérance de vie dans la région africaine est toujours inférieure à la moyenne mondiale de 64 ans.

“À moins que les pays ne renforcent et n’investissent davantage dans le développement des systèmes de santé ainsi que dans la mise en œuvre de plans de rattrapage efficaces, ces gains d’espérance de vie pourraient facilement être perdus”, a-t-elle déclaré, avertissant également que la pandémie de COVID-19 qui avait “de plus grandes perturbations » aux services de santé essentiels en Afrique par rapport à d’autres régions peut également affecter les estimations de l’espérance de vie en bonne santé du continent.

Les systèmes de santé à travers le continent ont été surchargés principalement par la pandémie de COVID-19, mais aussi par d’autres épidémies telles que la variole du singe, le choléra et la fièvre de Lassa. Des pays comme le Nigeria, la nation la plus peuplée du continent, luttent contre jusqu’à cinq de ces épidémies.

Pour améliorer les systèmes de santé au-delà des niveaux pré-pandémiques et parvenir à “des services de qualité, équitables et accessibles pour tous”, une étape majeure consisterait à stimuler le financement de la santé publique, a déclaré le Dr Makubalo, notant que seuls sept pays de la région financent davantage. plus de la moitié de leurs dépenses nationales annuelles de santé.