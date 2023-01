OMS Europe : pas de menace COVID-19 immédiate en provenance de Chine

Commentez cette histoire Commenter

COPENHAGUE, Danemark – Le directeur du bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi que l’agence ne voyait “aucune menace immédiate” pour la région européenne d’une épidémie de COVID-19 en Chine, mais plus d’informations sont nécessaires. La Chine lutte contre une épidémie nationale de coronavirus après avoir brusquement assoupli les restrictions. Hans Kluge a déclaré que, sur la base des informations que l’OMS avait reçues de la Chine, il n’y avait aucune menace, mais que des informations plus détaillées et régulières étaient nécessaires de la part de la Chine pour suivre l’évolution de la situation.

“Nous ne pouvons pas être complaisants”, a-t-il ajouté.

Plusieurs pays ont imposé des exigences de test COVID-19 aux voyageurs chinois. L’Australie et le Canada exigent que les voyageurs en provenance de Chine passent un test COVID-19 avant d’embarquer sur leur vol. D’autres pays, dont les États-Unis, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et plusieurs pays européens, ont annoncé des mesures COVID-19 plus strictes pour les voyageurs en provenance de Chine, dans un contexte d’inquiétudes concernant le manque de données sur les infections en Chine et de crainte que de nouvelles variantes n’apparaissent.

La Chine a menacé de riposter contre les pays qui exigent que les voyageurs en provenance de Chine présentent un résultat de test négatif pour le COVID-19 effectué dans les 48 heures précédentes. Mardi, il a suspendu la délivrance de visas aux Sud-Coréens pour venir dans le pays pour le tourisme ou les affaires en représailles apparentes à la décision de Séoul.

“Nous reconnaissons qu’un certain nombre de pays, sur la base du principe de précaution, mettent en œuvre certaines mesures”, a déclaré le directeur de l’OMS pour l’Europe.

“Il n’est pas déraisonnable que les pays prennent des mesures de précaution pour protéger leurs populations pendant que nous attendons des informations plus détaillées qui sont partagées dans des bases de données accessibles au public”, a-t-il déclaré. Toute mesure doit être “enracinée dans la science, … proportionnée et non discriminatoire”.

Catherine Smallwood, responsable des incidents COVID-19 en Europe à l’Organisation mondiale de la santé, a ajouté que “nous ne devrions à aucun moment être pris au dépourvu par une concentration exclusive sur une zone géographique particulière”.