OMS, CDC : Un record de 40 millions d’enfants manquent une dose de vaccin contre la rougeole

LONDRES – L’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que la vaccination contre la rougeole a considérablement diminué depuis le début de la pandémie de coronavirus, entraînant un record de près de 40 millions d’enfants manquant une dose de vaccin l’année dernière. Dans un rapport publié mercredi, l’OMS et le CDC ont déclaré que des millions d’enfants étaient désormais sensibles à la rougeole, l’une des maladies les plus contagieuses au monde. En 2021, les responsables ont déclaré qu’il y avait environ 9 millions d’infections par la rougeole et 128 000 décès dans le monde.

L’OMS et les CDC ont déclaré que les baisses continues de la vaccination, la faible surveillance des maladies et les plans de réponse retardés en raison du COVID-19, en plus des épidémies en cours dans plus de 20 pays, signifient que “la rougeole est une menace imminente dans toutes les régions du monde”.

Les scientifiques estiment qu’au moins 95 % d’une population doit être immunisée pour se protéger contre les épidémies ; l’OMS et le CDC ont rapporté que seuls 81 % environ des enfants reçoivent leur première dose de vaccin contre la rougeole tandis que 71 % reçoivent leur deuxième dose, marquant les taux de couverture mondiale les plus bas de la première dose contre la rougeole depuis 2008.

“Le nombre record d’enfants sous-immunisés et sensibles à la rougeole montre les dommages profonds que les systèmes de vaccination ont subis pendant la pandémie de COVID-19”, a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, dans un communiqué.

La rougeole se transmet principalement par contact direct ou dans l’air et provoque des symptômes tels que de la fièvre, des douleurs musculaires et une éruption cutanée sur le visage et le haut du cou. La plupart des décès liés à la rougeole sont causés par des complications, notamment un gonflement du cerveau et une déshydratation. L’OMS affirme que les complications graves sont plus graves chez les enfants de moins de cinq ans et les adultes de plus de 30 ans.

Plus de 95 % des décès dus à la rougeole surviennent dans les pays en développement, principalement en Afrique et en Asie. Il n’existe pas de traitement spécifique contre la rougeole, mais le vaccin à deux doses contre la rougeole est efficace à environ 97 % pour prévenir les maladies graves et la mort.