Omonia Nicosia vs Manchester United – Rapport de match de football – 6 octobre 2022

Marcus Rashford est sorti du banc pour marquer deux fois et aider Manchester United à surmonter un déficit à la mi-temps pour battre Omonia Nicosie 3-2 lors d’un affrontement en phase de groupes de la Ligue Europa à Chypre jeudi.

Avec United étonnamment à la traîne d’un but en première mi-temps de Karim Ansarifard, Rashford est entré à l’intervalle et en a marqué un et en a mis en place un autre pour Anthony Martial pour renverser le match dans les 20 minutes suivant son arrivée.

Rashford a ajouté le troisième de United à six minutes de la fin avant qu’Omonia n’assure une finale nerveuse après que Nikolas Panagiotou ait immédiatement retiré un but.

Le résultat laisse United deuxième du groupe E avec six points, trois derrière le leader de la Real Sociedad et trois devant Sheriff. Omonia, qui visitera Old Trafford dans une semaine, reste sans point.

Le patron de Man United, Erik ten Hag, a apporté trois changements à la formation qui a été battue 6-3 par ses rivaux de Manchester City dimanche, avec Cristiano Ronaldo, Casemiro et Victor Lindelof entrant dans l’équipe.

Pour Ronaldo, jouer contre les vainqueurs de la coupe chypriote semblait une occasion idéale d’obtenir le seul but dont il avait besoin pour le 700e de sa carrière en club.

Mais alors que United dominait le jeu dès le départ, il n’a pas réussi à faire en sorte que cet avantage compte dans les 45 premières minutes.

Marcus Rashford est à cinq buts pour la saison après son doublé contre Omonia Nicosia. Manchester United/Manchester United via Getty Images

Anthony était le principal coupable, ratant une chance glorieuse d’ouvrir le score à la 16e minute seulement. Après que Bruno Fernandes ait dépassé une passe en profondeur de Lisandro Martinez, Anthony s’est retrouvé propre au but mais au lieu de tirer, il a choisi d’essayer de renvoyer le ballon à Fernandes. La passe n’a pas trouvé sa cible et la chance est inexplicablement réduite à néant.

Fernandes a de nouveau été frustré deux minutes plus tard lorsque sa puce a battu le gardien de but mais est revenue sur la barre transversale.

Puis à la 34e minute, les visiteurs ont été frappés d’un coup de poing classique.

Tyrell Malacia a été pris en possession de Bruno dans la moitié de terrain de Nicosie tandis que United avait tout le monde devant le ballon. L’attaquant de Nicosie a pu avancer avant de trouver la course d’Ansarifard. L’international iranien a battu David de Gea pour trouver le toit du filet et donner une avance de choc aux hôtes.

Ten Hag a réagi rapidement, effectuant un double remplacement à la mi-temps, Malacia et Jadon Sancho partant et Luke Shaw et Marcus Rashford prenant leur place.

Les changements ont rapidement rapporté des dividendes. À peine huit minutes après son entrée, Rashford a contrôlé une longue passe en avant de Fernandes avant de créer de l’espace pour un tir qui s’est plié dans le coin du filet.

Dix minutes plus tard, United était devant, avec Rashford à nouveau fortement impliqué. Cette fois, il a brillamment combiné avec Martial, renvoyant intelligemment une passe dans la trajectoire de l’attaquant français, qui a facilement évité un défenseur avant de percer le ballon bas dans le coin du filet juste à l’extérieur de la surface.

Ronaldo semblait alors certain d’obtenir le but 700 mais a frappé le poteau à bout portant. Le grand portugais a cependant mis en place Rashford pour mettre apparemment le résultat hors de doute avant que la défense de United ne permette aux hôtes de marquer une seconde et d’en faire une victoire loin d’être convaincante.