Omnium canadien RBC : Rory McIlroy quatre de retour alors qu’Aaron Rai partage la tête et que Matt Fitzpatrick impressionne | Nouvelles du golf

Faits saillants de la première journée de l’Omnium canadien RBC au Oakdale Golf & Country Club

L’Anglais Aaron Rai détient une part de la tête après le premier tour de l’Omnium canadien RBC, où le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, a également débuté fort.

Rai s’est remis d’être trois au-dessus après cinq trous pour marquer un brillant cinq moins de 67 ans au Oakdale Golf and Country Club, le voyant faire partie d’une égalité à quatre au sommet d’un classement encombré.

Le n ° 130 mondial avait vu un birdie précoce au deuxième annulé par un double bogey au suivant et des bogeys consécutifs à partir du quatrième, pour rebondir avec trois birdies dans une séquence de quatre trous à partir du septième.

Rai a suivi un birdie à deux coups roulés au 12e par cinq en récupérant un tir au suivant et en se rapprochant d’un trou d’un coup au 14e par trois, avec d’autres birdies aux 16e et 18e l’aidant à partager le sommet place avec Chesson Hadley, Justin Lower et Corey Conners du Canada.

« J’ai très bien joué dans l’ensemble », a déclaré Rai. « Les trous trois à six seraient les trous les plus difficiles du parcours et ils sont tous en quelque sorte dos à dos, ce qui rend les choses difficiles. Mais je suis très satisfait de la façon dont nous avons terminé la ronde après cela, de la façon dont nous avons joué. »

Hadley a conservé l’avantage absolu jusqu’à un bogey au neuvième par trois, son dernier trou, tandis que Conners a fait un début de semaine sans bogey et Lower a réussi le par cinq en dernier pour compléter le quatuor au sommet.

Fitzpatrick a montré des signes positifs avant la défense du titre de l’US Open la semaine prochaine en inscrivant cinq birdies le jour de l’ouverture, avec un bogey sur son avant-dernier trou – le huitième de 352 verges – lui laissant une part de cinquième.

Matt Fitzpatrick vise une deuxième victoire de la saison sur le PGA Tour, après son succès au RBC Heritage en avril

L’Anglais Justin Rose est à deux du rythme et Tommy Fleetwood fait partie du groupe trois derrière, tandis que Rory McIlroy a ouvert sa candidature pour une troisième victoire consécutive à l’Omnium canadien RBC avec un premier tour de 71.

McIlroy a mélangé cinq birdies avec quatre bogeys lors d’un début mouvementé, avec le Nord-Irlandais – qui a joué aux côtés de Rose – heureux d’être de retour en se concentrant sur le golf après une semaine mouvementée dans le sport.

« Rose [Justin Rose] et j’ai dit: « D’accord, pas de bavardage jusqu’au déjeuner afin que nous puissions réellement nous concentrer sur ce que nous faisons là-bas », a déclaré McIlroy. « Nous avons commencé à avoir une conversation en marchant dans le premier (trou) et nous ‘ Je suis comme, ‘Non, arrêtons ça. Concentrons-nous simplement sur notre golf et nous dirons ce que nous voulons dire quand nous serons à l’intérieur.

« Donc, c’était agréable de jouer une partie de golf et de se concentrer sur autre chose pendant ces cinq heures que nous étions là-bas. »

