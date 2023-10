Omni-Man fait ses débuts sanglants dans Mortal Kombat 1

Depuis Combat mortel 9, NetherRealm Studios a ajouté un ou trois personnages croisés dans leurs jeux de combat. Le Injustice les jeux ont eu Hellboy et le Tortues Ninja, par exemple, mais le Combat mortel les jeux ont été particulièrement riches en camées à cet égard : Combat mortel X en vedette Alien, Prédateur, et Face en cuir, et Combat mortel 11 est allé encore plus loin avec Terminator, Robocop, RamboJoker et Spawn.

Extrait de Star Wars Brotherhood : Dexter Jettster revient

Cherchant toujours à se surpasser, le studio a dévoilé en avant-première Mortal Kombat 1 que parmi les combattants DLC se trouverait Omni-Man de Robert Kirkman et Ryan Ottley Invincible. Ed Boon a révélé un premier aperçu de la façon dont Omni-Man jouera dans le combattant, et vous pouvez probablement deviner comment cela se passe. (Indice : pas bien pour quiconque ne s’appelle pas Omni-Man.) Apporté au Combattant univers grâce à manigances chronologiques (et exprimé par JK Simmons, qui le joue dans Les Invincibles adaptation animée), il est toujours aussi arrogant et imposant dans le jeu vidéo. En termes de gameplay, il semble jouer comme un type de meurtrier qui est plus lent que certains des autres combattants, mais compense cela par sa puissance.

Mortal Kombat 1 – Premier aperçu officiel d’Omni-Man

Les gens qui réclamaient qu’Omni-Man soit inclus dans Combat mortel 1 avant la révélation, il devrait être satisfait de ce que NetherRealm fait de lui. On dirait qu’il est aussi brutal dans le jeu que dans la série : l’un de ses décès implique qu’il utilise sa pauvre victime comme bouclier pour un métro entrant, et son Fatal Blow met les joueurs dans les yeux de celui qu’il frappe avec ses poings. Il s’intègre définitivement dans le monde hyperviolent de cette franchise, et il sera intéressant de voir comment il se compare aux combattants actuels et futurs tout au long du cycle de vie du jeu.

Omni-Man viendra Combat mortel 1 aux côtés de Peacemaker, Ermac, Takeda Takahashi et Quan Chi en novembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.