Omicron XBB.1.5 est hautement évasif immunitaire et se lie mieux aux cellules

La variante Covid Omicron XBB.1.5 devient rapidement dominante aux États-Unis car elle est hautement évasive immunitaire et semble plus efficace pour se lier aux cellules que les sous-variantes apparentées, selon les scientifiques.

Le XBB.1.5 représente désormais environ 41% des nouveaux cas à l’échelle nationale aux États-Unis, sa prévalence ayant presque doublé au cours de la semaine dernière, selon les données publiées vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention. La sous-variante a plus que doublé en proportion de cas chaque semaine jusqu’au 24 décembre. Au cours de la semaine dernière, elle a presque doublé par rapport à une prévalence de 21,7 %.

Les scientifiques et les responsables de la santé publique surveillent de près la famille des sous-variants XBB depuis des mois car les souches présentent de nombreuses mutations qui pourraient rendre les vaccins Covid-19, y compris les boosters omicron, moins efficaces et provoquer encore plus d’infections percées.

XBB a été identifié pour la première fois en Inde en août. Il y est rapidement devenu dominant, ainsi qu’à Singapour. Il a depuis évolué vers une famille de sous-variantes comprenant XBB.1 et XBB.1.5.

Andrew Pekosz, virologue à l’Université Johns Hopkins, a déclaré que XBB.1.5 est différent des membres de sa famille car il possède une mutation supplémentaire qui lui permet de mieux se lier aux cellules.

“Le virus doit se lier étroitement aux cellules pour être plus efficace pour pénétrer et cela pourrait aider le virus à être un peu plus efficace pour infecter les gens”, a déclaré Pekosz.

Yunlong Richard Cao, scientifique et professeur adjoint à l’Université de Pékin, a publié mardi sur Twitter des données indiquant que XBB.1.5 échappe non seulement aux anticorps protecteurs aussi efficacement que la variante XBB.1, qui était hautement évasive immunitaire, mais est également plus efficace pour se lier à cellules via un récepteur clé.

Des scientifiques de l’Université de Columbia, dans une étude publiée plus tôt ce mois-ci dans la revue Cell, ont averti que la montée de sous-variantes telles que XBB pourrait “compromettre davantage l’efficacité des vaccins COVID-19 actuels et entraîner une recrudescence d’infections percées ainsi que -infections.”

Les sous-variantes XBB sont également résistantes à Evusheld, un cocktail d’anticorps sur lequel de nombreuses personnes dont le système immunitaire est affaibli comptent pour se protéger contre l’infection par Covid, car elles ne produisent pas de réponse forte aux vaccins.

Les scientifiques ont décrit la résistance des sous-variants XBB aux anticorps de la vaccination et de l’infection comme “alarmante”. Les sous-variantes XBB étaient encore plus efficaces pour esquiver la protection contre les boosters omicron que les sous-variantes BQ, qui sont également très immunisées, ont découvert les scientifiques.