Omicron XBB.1.5 augmente aux États-Unis, bien que les données révisées du CDC montrent une augmentation plus lente

Vendredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont révisé à la baisse leur estimation de la quantité de sous-variante omicron XBB.1.5 circulant aux États-Unis, bien qu’elle continue de se propager à un rythme plus rapide que les autres versions de Covid-19.

XBB.1.5 représentait 27,6% des cas de Covid séquencés à l’échelle nationale pour la semaine se terminant le 7 janvier, contre 18,3% pour le week-end du 31 décembre. Le CDC avait précédemment signalé que XBB.1.5 représentait environ 41% des cas séquencés pour la semaine. se terminant le 31 décembre, plus que toute autre variante.

Bien que l’agence ait révisé son estimation à la baisse, XBB.1.5 reste la seule sous-variante omicron affichant une croissance significative aux États-Unis à l’heure actuelle. Il est juste derrière omicron BQ.1.1, qui représente actuellement 34 % des cas de Covid séquencés aux États-Unis

XBB.1.5 représente plus de 70% des cas séquencés dans le nord-est des États-Unis, qui est souvent un indicateur pour le reste du pays.

L’Organisation mondiale de la santé a décrit XBB.1.5 comme la version la plus transmissible de Covid à ce jour. Les scientifiques disent que XBB.1.5 a une mutation qui lui permet de mieux se lier aux cellules humaines, ce qui peut le rendre plus efficace pour infecter les gens que d’autres variantes.

Le Dr Ashish Jha, qui dirige le groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a déclaré mercredi dans une série de publications sur Twitter que la sous-variante XBB.1.5 est probablement plus évasive immunitaire et peut également être intrinsèquement plus contagieuse car elle se lie plus étroitement aux cellules humaines.

Jha a déclaré qu’il n’est pas clair si XBB.1.5 est plus dangereux que les variantes passées. Mais le Dr Robert Califf, qui dirige la Food and Drug Administration, a noté mercredi dans une série de publications sur Twitter que pour l’instant, les cas augmentent sans aucune preuve d’une gravité accrue de la maladie.

Jha a averti que les personnes qui ont eu un coup de Covid pour la dernière fois avant septembre ou qui ont eu une infection avant juillet n’ont probablement pas une protection solide contre XBB.1.5. Les personnes âgées qui ne sont pas à jour sur leurs vaccins sont de plus en plus vulnérables aux maladies graves, a déclaré Jha.

Les responsables américains de la santé devraient bientôt disposer de plus de données sur la protection offerte par les boosters omicron contre XBB.1.5., a déclaré Jha. Califf a déclaré que les boosters devraient fournir une certaine protection contre la sous-variante sur la base d’études portant sur d’autres sous-variantes de la même famille, XBB et XBB.1.

“Il est fort probable que les vaccins bivalents actuels offrent une certaine protection contre le XBB, en particulier dans la prévention des maladies graves et des décès”, a écrit Califf sur Twitter.

Cependant, des scientifiques de l’Université de Columbia, dans une étude récente, ont noté que les variantes de la famille XBB constituent une menace sérieuse pour les boosters omicron.

Les cas hebdomadaires de Covid ont augmenté d’environ 16% pour atteindre 470 699 au cours de la semaine dernière, selon les données du CDC. Les admissions quotidiennes moyennes à l’hôpital ont augmenté de 16% pour atteindre plus de 6 500 au cours de la semaine dernière, selon les données. Les décès hebdomadaires ont également augmenté de 8% au cours de la semaine précédant plus de 2 700.