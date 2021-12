Omicron écarte les sports professionnels de la NFL à la Premier League anglaise

Arthur L. Caplan est le chef fondateur de la division d’éthique médicale de la NYU School of Medicine à New York et Lee H. Igel est professeur clinicien au NYU Tisch Institute for Global Sport.

La variante omicron Covid-19 se propage dans les sports professionnels plus rapidement qu’à aucun autre moment depuis le début de la pandémie. Des dizaines de cas positifs au sein des équipes conduisent les ligues à reporter les matchs et à ajuster les mesures de santé et de sécurité. La fermeture des sports en mars 2020 a poussé de nombreuses personnes à réaliser que le nouveau coronavirus était quelque chose de plus qu’un bug saisonnier. Maintenant que les taux d’infection augmentent à nouveau, quelles orientations les sports professionnels pourraient-ils fournir à la population en général ?

En parcourant les grands terrains de sport, il n’est pas difficile de voir qu’omicron change rapidement la donne. Un grand nombre de joueurs sont mis à l’écart par des résultats de tests positifs qui les envoient dans les protocoles de sécurité Covid. Des poignées de jeux sont reportés en raison de listes épuisées et de préoccupations concernant la propagation virale. Les stades et les installations limitent l’accès en raison de la forte augmentation de l’exposition à l’intérieur entre les coéquipiers, le personnel de l’équipe et la communauté au sens large.

Jusqu’à présent, les ligues majeures aux États-Unis ont pu jouer leurs saisons pour la plupart sans interruption. Une partie de cela est due au fait qu’au moins 95 % des joueuses de la Ligue nationale de football, de la National Basketball Association, de la Women’s National Basketball Association, de la National Hockey League, de la Major League Soccer et de la National Women’s Soccer League auraient été vaccinées. Les joueurs qui choisissent de ne pas être vaccinés, y compris les quarts éminents qui se disent « immunisés » en développant des anticorps naturels après s’être remis de Covid, sont censés adhérer à des protocoles de masquage et de test plus fréquents. Les ligues ont également exigé que les entraîneurs d’équipe, le personnel et les cadres du personnel soient entièrement vaccinés.

Mais la souche omicron hautement contagieuse semble prendre le dessus sur ces plans de match. La LNH, actuellement au milieu de sa saison régulière, suspend toutes les activités de la ligue jusqu’à au moins dimanche en raison d’épidémies de Covid parmi les équipes. La NFL reporte les matchs, car des dizaines de joueurs, y compris des stars et des partants, de différentes équipes sont testés positifs chaque jour.

La NBA a reporté quelques matchs ces derniers temps, mais a vu plusieurs joueurs de renom placés dans le protocole Covid de la ligue. La Premier League anglaise, l’une des compétitions sportives les plus suivies au monde, a dû reporter plus de la moitié de ses 10 matches programmés le week-end dernier en raison de problèmes liés au Covid. Les dirigeants envisageaient un arrêt « coupe-feu » de la ligue, mais ont plutôt décidé de mettre en place des mesures de sécurité renforcées pour le moment.

L’année dernière, la NBA a soudainement suspendu sa saison après qu’un joueur d’une équipe se soit révélé positif. Les ligues majeures aux États-Unis et en Europe ont emboîté le pas, l’une après l’autre, en quelques heures. Si la propagation d’un virus mettait KO le sport, qu’est-ce que cela signifierait pour le reste de la société ? Et quelles leçons tirer de la manière dont le sport répondait à la crise du Covid ?

Depuis lors, on a beaucoup appris sur le virus, son comportement et comment le gérer. Une partie de ces connaissances doit aux scientifiques qui étudient les données générées par les activités des ligues sportives, des équipes et des joueurs tout au long de la pandémie. Alors qu’omicron suit son cours et que les organisations de sports professionnels ont à nouveau recours à des procédures de prévention Covid intenses, elles peuvent offrir des conseils pour aider à protéger tout le monde et à éloigner la maladie.

Les premiers cas de la variante omicron ont été annoncés il y a environ un mois. Il est encore trop nouveau et évolue trop rapidement pour que les professionnels de la santé, les chercheurs en santé et les systèmes de surveillance puissent avoir une lecture précise de ses symptômes et de sa gravité. Mais il est clair que la variante est transmise rapidement, facilement et largement. Des infections révolutionnaires se produisent partout. UNE étudier à l’Université de Hong Kong indique que cela peut être dû au fait qu’Omicron héberge et se réplique jusqu’à 70 fois plus rapidement près de la bouche, du nez et de la gorge par rapport aux souches virales antérieures.

Il est également clair que les vaccins sont importants. Alors qu’omicron semble échapper à l’immunité antérieure et que les vaccinations n’empêchent pas une personne de contracter Covid, rester à jour avec les rappels aide à éviter les symptômes graves qui conduisent à une hospitalisation. Recherche à l’Imperial College de Londres estime que la guérison d’une infection passée offre une protection de 19 % contre l’omicron, le vaccin à deux doses offre une protection de 20 % et une dose de rappel vous offre entre 55 % et 80 % de protection.

Une chose est déjà certaine, cependant : l’omicron est très contagieux. C’est certainement suffisant pour que le sport pro, avec les milliards de dollars et les milliards de fans liés à ses jeux, change de stratégie.

Les personnes et les lieux des sports professionnels sont parmi les plus surveillés du monde. Les athlètes professionnels sont des personnes jeunes et en bonne santé qui ont accès aux meilleurs soins médicaux quand ils en ont besoin. Même si la plupart d’entre eux qui contractent Covid s’avèrent asymptomatiques ou présentent des symptômes bénins, ils pourraient toujours transmettre le virus à d’autres membres de la communauté qui n’auront peut-être pas cette chance. Les hôpitaux sont déjà submergés de patients malades. La prudence et la prévention sont donc de mise.

Le public peut s’inspirer de certaines des meilleures façons dont les ligues et les équipes gèrent la situation.

La NFL, par exemple, a déjà annoncé le port obligatoire du masque, la distanciation sociale et les repas à emporter à l’intérieur des installations de l’équipe. Les réunions virtuelles font leur grand retour. Il existe également des restrictions sur les activités telles que l’interdiction de dîner sur la route. La LNH a mis en place des protocoles similaires et augmente la fréquence des tests à tous les jours au lieu de tous les trois jours.

Les vaccins font également partie du plan. La NBA, par exemple, a inclus une disposition interdisant au personnel de l’équipe d’interagir en personne avec les joueurs, les entraîneurs et les arbitres s’ils ne reçoivent pas une troisième dose ou un rappel. La NFL a également exigé que les entraîneurs et le personnel d’équipe qui travaillent en étroite collaboration avec les joueurs soient tenus de recevoir un rappel.

Les accords de travail signifient que les ligues et les équipes ne peuvent pas obliger les joueurs à se faire vacciner. Ils ne peuvent que les encourager à le faire. Ils peuvent également s’assurer que les protocoles de santé et de sécurité sont en place et respectés, même si plus de quelques joueurs en ont marre des protocoles et veulent les éliminer.

La messagerie compte aussi. En Premier League, le manager de Liverpool Jurgen Klopp et le manager de Manchester City Pep Guardiola exhortent les joueurs et les fans à céder à la science en obtenant un troisième tir. Si la science est suffisamment bonne pour être utilisée pour mettre les joueurs sur le terrain en pleine forme, il en va de même pour la santé publique. Le Chelsea Football Club s’est associé au National Health Service pour le dernier d’une série de centres de vaccination de masse au stade de Stamford Bridge à Londres.

Les ligues sportives professionnelles ne prennent pas à la légère la décision de reporter les matchs. Au-delà de l’argent, il existe une liste époustouflante de problèmes logistiques, organisationnels et médiatiques à résoudre pour chaque match. Ainsi, ils choisissent de simplement modifier le calendrier, même pour des raisons compétitives telles qu’une équipe devant appeler des joueurs de réserve parce que des joueurs réguliers à un poste ou à un autre sont absents à cause de Covid. Une épidémie de virus comme celle que nous voyons avec omicron, cependant, déplace la prise de décision vers une prise de décision basée sur la santé publique d’une prise basée sur la concurrence et les évaluations.

Le sport est un moteur économique et culturel dans le monde entier. Les gens prêtent attention au sport pour bien plus que le plaisir et les jeux. Dès les premiers instants de la pandémie, le sport professionnel était considéré comme « non essentiel », mais s’est avéré à maintes reprises tout à fait vital.

Les leçons sont là — testez, masquez, vaccinez, isolez, restez à distance quand vous le pouvez, annulez les activités si vous le devez. Espérons que les fans et les fonctionnaires y prêtent attention.