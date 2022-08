Omicron : ce que les Canadiens doivent savoir pour l’automne et l’hiver

Alors que les cas de COVID-19 et de grippe devraient augmenter cet automne et cet hiver, certains experts disent qu’il pourrait être difficile de déterminer quelle maladie est celle qui pourrait être difficile.

Alors que le Canada a traversé sa propre vague estivale de COVID-19, les données montrent que le nombre de personnes hospitalisées s’est stabilisé au cours des dernières semaines et que le nombre de personnes en soins intensifs n’a pas atteint les niveaux observés lors des vagues précédentes, en août 15.

Les restrictions pandémiques étant largement levées dans toutes les provinces, on s’attend à ce que davantage de personnes passent plus de temps à l’intérieur cet automne à mesure que le temps se refroidit. Compte tenu de cela, les médecins prédisent une augmentation des cas de COVID-19 et d’autres maladies respiratoires.

La Dre Stephanie Smith, spécialiste des maladies infectieuses et professeure de médecine à l’Université de l’Alberta, a déclaré que la situation en Australie – où une saison grippale résurgente combinée au COVID-19 a submergé les hôpitaux – pourrait également se produire au Canada.

“Je pense que la grande question à laquelle je ne sais pas si l’un d’entre nous peut répondre est : ‘Verrons-nous l’émergence de nouvelles variantes ?’ Et je pense que c’est encore un peu dans l’air”, a déclaré Smith à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

À QUOI RESSEMBLENT LES SYMPTÔMES DU COVID-19 MAINTENANT ?

Les symptômes de COVID-19 sont restés pour la plupart cohérents, même avec l’émergence de la variante hautement contagieuse d’Omicron, bien qu’il existe quelques différences.

Les cas varient d’une personne à l’autre, mais les symptômes les plus fréquemment signalés, selon Santé Canada, comprennent toujours le mal de gorge, le nez qui coule, les éternuements, l’apparition ou l’aggravation de la toux, l’essoufflement ou la difficulté à respirer, la fièvre, la fatigue, les courbatures, les maux de tête, diarrhée et vomissements et perte du goût ou de l’odorat.

Des preuves ont émergé depuis que l’Organisation mondiale de la santé a désigné Omicron comme une variante préoccupante en novembre 2021 que la gravité de l’infection a tendance à être plus légère par rapport aux variantes précédentes.

Une étude observationnelle du Royaume-Uni, publiée en avril, a également révélé que ceux qui avaient été vaccinés et avaient contracté Omicron présentaient des symptômes généralement moins graves et duraient moins longtemps que les patients atteints de la variante Delta.

Smith a déclaré que bien que cela puisse être dû aux propriétés inhérentes de la variante Omicron, elle pense que c’est plus probable parce qu’une grande partie de la population a soit une immunité naturelle contre une infection antérieure, soit une immunité partielle contre la vaccination, soit une combinaison des deux.

Cependant, un symptôme en particulier qui semble être moins courant chez Omicron par rapport à Delta est la perte de goût ou d’odeur.

“Je pense qu’à certains égards, il est plus difficile de faire la distinction entre Omicron et d’autres maladies respiratoires virales”, a déclaré Smith, qui est également directeur de la prévention et du contrôle des infections hospitalières à l’hôpital de l’Université de l’Alberta et au Mazankowski Alberta Heart Institute.

Elle a ajouté que les patients atteints de COVID-19 ont présenté certains symptômes gastro-intestinaux, tels que la diarrhée et les nausées, qui ont tendance à être moins fréquents avec la grippe ou d’autres virus respiratoires.

Même si les hospitalisations se sont généralement stabilisées au Canada au cours des dernières semaines, les données montrent que les chiffres sont toujours proches des sommets observés lors des vagues précédentes.

“Nous ne sommes pas entièrement sortis de la vague Omicron et je m’attends à ce que nous continuions à voir des gens être admis, et nous aurons probablement un petit coup à l’automne lorsque les gens seront à l’intérieur et que les enfants seront de retour. l’école », dit-elle.

“Nous verrons simplement une augmentation de la transmission qui se répercutera sur les personnes vulnérables et se retrouvera à l’hôpital.”

QUELLE VARIANTE EST LA PLUS COURANTE AU CANADA?

Le 29 mai, les sous-variantes BA.4 et BA.5 d’Omicron représentaient un peu plus de 10 % de toutes les variantes au Canada. Au 31 juillet, ce chiffre était passé à plus de 97 %.

Bien que les gouvernements provinciaux aient limité les tests COVID-19 ces derniers mois, Smith a déclaré que les tests disponibles, ainsi que l’échantillonnage des eaux usées, ont abouti à la même conclusion qu’Omicron a supplanté les anciennes souches du virus.

La prédominance d’Omicron est également apparente dans la récente “désescalade” des variantes Alpha, Beta, Gamma et Delta en tant que variantes préoccupantes pour Santé Canada.

Le 18 août, Santé Canada a “désamorcé” les quatre, Omicron étant actuellement le seul répertorié comme variante préoccupante dans le pays.

“La réalité est que nous avons vu COVID évoluer et les nouvelles variantes que nous voyons en circulation ont maintenant un énorme avantage en ce qui concerne la capacité de propagation”, a déclaré Smith.

Smith a déclaré que comprendre comment gérer et vivre avec le virus souligne l’importance de rester à jour avec les vaccinations COVID-19, y compris d’obtenir un rappel si possible, ainsi qu’un vaccin contre la grippe.



Avec des fichiers de CTV News et Reuters