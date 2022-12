Omicron BQ, sous-variants XBB causant plus de 70 % des infections

Les sous-variantes d’omicron les plus immunisées à ce jour sont à l’origine de plus de 70% des nouvelles infections aux États-Unis, alors que des millions d’Américains se préparent à voyager et à se réunir en famille pour les vacances plus tard ce mois-ci.

Les sous-variantes BQ.1 et BQ.1.1 prises ensemble sont désormais responsables de 68% des nouveaux cas, selon les données publiées vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention. La sous-variante XBB est à l’origine de 4,7 % des nouvelles infections.

Les scientifiques, en plusieurs indépendant étudesont décrit les sous-variantes BQ et XBB comme étant plus aptes à échapper à l’immunité contre la vaccination et l’infection que les versions antérieures du virus.

Ils constituent une menace importante pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, car les principaux traitements par anticorps leur sont résistants. La Food and Drug Administration a retiré la semaine dernière le bebtélovimab, un anticorps monoclonal utilisé pour empêcher les personnes qui attrapent Covid de développer une maladie grave.

Le bebtélovimab était utilisé par des personnes qui ne pouvaient pas prendre d’autres traitements autorisés par la FDA, tels que l’antiviral Paxlovid. De nombreuses personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients ayant subi une greffe d’organe, ne peuvent pas prendre Paxlovid avec leurs autres médicaments.

Les sous-variantes BQ et XBB sont également résistantes à Evusheld, un cocktail d’anticorps sur lequel de nombreuses personnes dont le système immunitaire est affaibli comptent pour se protéger car elles ne développent pas une réponse adéquate aux vaccins. La FDA autorise toujours l’utilisation d’Evusheld.