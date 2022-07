Omicron BA.5 Surge : 5 façons de rester en sécurité

Certaines personnes peuvent également être découragées par de nouvelles recherches qui montrent que l’immunité contre l’infection diminue de manière significative en trois mois, et les nouvelles sous-variantes d’Omicron sont beaucoup plus aptes à esquiver l’immunité que les versions antérieures du virus, a ajouté le Dr Osterholm.

De nouveaux vaccins plus ciblés sur les sous-variantes d’Omicron arriveront probablement à l’automne, et l’administration Biden envisage d’élargir l’admissibilité au rappel. Mais si vous faites partie d’un groupe à haut risque éligible pour un deuxième rappel, vous ne devriez pas essayer de déterminer le moment de vos tirs. Selon le CDC, se faire vacciner maintenant « ne vous empêchera pas de recevoir un vaccin autorisé spécifique à une variante à l’automne ou à l’hiver lorsqu’il vous est recommandé ».

2. Trouvez vos nouveaux indicateurs communautaires Covid-19.

Vous devriez garder un œil sur les statistiques de Covid-19 pour déterminer votre propre risque et décider quand ajouter plus de niveaux de protection. Pour la majorité de la pandémie, la carte à code couleur du risque au niveau communautaire du CDC était un bon indicateur des cas et des taux de transmission. Mais l’agence a récemment changé la façon dont elle calcule ces niveaux de risque pour mettre davantage l’accent sur les taux d’hospitalisation locaux.

Le nombre de cas ne suit plus de près les hospitalisations en raison de la combinaison d’immunité naturelle ou vaccinale, de tests à domicile et de traitements disponibles, ce qui brouille le suivi en temps réel du virus. Au lieu de cela, les experts recommandent d’utiliser d’autres moyens pour rester informé des risques liés au Covid-19 dans votre communauté : consultez les actualités locales et accédez à vos réseaux sociaux.

Parlez à votre famille et à vos amis ainsi qu’à d’autres membres de votre communauté pour savoir s’ils ont eu Covid récemment ou connaissent quelqu’un qui a ou a récemment eu Covid, a déclaré Ajay Sethi, épidémiologiste à l’Université du Wisconsin-Madison. Parce que vous êtes plus susceptible d’interagir avec les personnes de votre réseau, vous pouvez avoir une meilleure idée de l’incidence dans votre communauté et de votre propre risque de tomber malade.