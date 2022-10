Omicron BA.5 est en déclin aux États-Unis alors que les variantes émergentes gagnent du terrain, selon les données du CDC

Les États-Unis sont confrontés à au moins sept versions différentes d’omicron alors que le pays se dirige vers l’hiver alors que les responsables de la santé s’attendent à une autre vague d’infections à Covid-19.

Bien que la variante omicron BA.5 reste dominante aux États-Unis, elle commence à perdre du terrain par rapport aux autres versions du virus, selon données des Centers for Disease Control and Prevention publié vendredi.

Omicron BA.5 s’est scindé en plusieurs variantes nouvelles mais apparentées, notamment BQ.1, BQ.1.1 et BF.7. L’Agence britannique de sécurité sanitairedans un rapport plus tôt ce mois-cia déclaré que ces trois variantes démontrent un avantage de croissance par rapport à BA.5, qui était la version la plus contagieuse du virus à ce jour.

Aux États-Unis, omicron BA.5 représente environ 68 % de toutes les nouvelles infections, contre environ 80 % début octobre. BQ.1, BQ.1.1 et BF.7 ont gagné du terrain et causent environ 17% des nouvelles infections prises ensemble, selon les données du CDC.

Environ 3 % des nouvelles infections sont attribuables à BA.2.75. et BA.2.75.2, qui sont liés à la variante omicron BA.2 qui a provoqué une bosse dans les cas au printemps mais a été repoussée.

Des scientifiques de l’Université de Pékin en Chine ont découvert que omicron BA.2.75.2 et BQ.1.1 étaient les plus aptes à échapper à l’immunité d’une infection BA.5 antérieure et de plusieurs anticorps. L’étude, publiée plus tôt en octobre, n’a pas encore été évaluée par des pairs.

Le Dr Ashish Jha, le coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche, a déclaré plus tôt cette semaine que les responsables de la santé américains surveillaient de près ces variantes car ils sont bons pour échapper à l’immunité antérieure.

“La raison pour laquelle nous les suivons est qu’ils ont soit un pouvoir immunitaire beaucoup plus invasif, soit qu’ils rendent beaucoup de nos traitements inefficaces”, a déclaré Jha. “Ce sont les deux principales choses qui retiennent notre attention.”

Mais Jha a déclaré que les nouveaux boosters omicron que les États-Unis ont commencé à déployer le mois dernier devraient offrir une meilleure protection que les vaccins de première génération contre ces variantes émergentes. Les boosters ciblent BA.5 et les variantes émergentes sont toutes omicron et la plupart descendent de BA.5.

Jha a appelé tous les Américains éligibles à obtenir les nouveaux boosters d’ici Halloween afin qu’ils bénéficient d’une protection complète pour Thanksgiving lorsque les rassemblements de vacances en famille battent leur plein.

Mais les scientifiques de l’Université de Pékin ont déclaré que l’évasion immunitaire de variantes telles que BA.2.75.2 et BQ.1.1 pourrait signifier que les injections de rappel BA.5 ne fourniront pas une protection suffisamment large.

On ne sait pas à quel point les boosters seront plus efficaces dans le monde réel. La Food and Drug Administration a autorisé les injections sans données humaines directes, s’appuyant plutôt sur des essais cliniques à partir d’une injection similaire qui a été développée contre la version originale d’omicron, BA.1.

Pfizer et BioNTech jeudi a publié les premières données humaines de leurs tirs BA.5. Les rappels ont déclenché une stimulation significative du système immunitaire contre l’omicron BA.5 dans une étude en laboratoire qui a examiné des échantillons de sang d’adultes âgés de 18 ans et plus, ont déclaré les sociétés.