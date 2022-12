Omicron a complètement changé la pandémie. Sommes-nous prêts pour la suite ?

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par e-mail aux abonnés chaque semaine. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

Omicron complètement changé tout ce que nous pensions savoir sur le COVID-19 lorsqu’il est apparu de manière inattendue il y a un an et s’est rapidement répandu dans le monde en quelques semaines – et il y a encore tellement d’incertitude quant à ce qu’il pourrait faire ensuite.

La variante infectieuse dévastatrice a bouleversé notre compréhension antérieure de ce dont le virus était capable et de la manière de le contrôler efficacement, et a ouvert la porte à des niveaux de transmission de COVID-19 sans précédent, apparemment du jour au lendemain.

“Omicron était un pas de géant dans la mauvaise direction vers laquelle nous voulions aller”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur sortant de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et conseiller médical en chef du président américain. CBC News en entrevue.

“Cela a été très important pour changer la pandémie car c’était vraiment très différent de l’émergence d’autres variantes qui étaient en fait à bien des égards étroitement liées [to each other]”, a-t-il ajouté. “Omicron était une variante vraiment aberrante… il a complètement dévié.”

Fauci a déclaré que parce qu’il était si éloigné des variantes précédentes, Omicron avait la capacité innée d’échapper à la protection immunitaire contre l’infection et la vaccination antérieures au COVID – et nous a laissés extrêmement vulnérables à des quantités massives de transmission.

“Omicron a changé la donne”, a déclaré le Dr Maria Van Kerkhove, épidémiologiste des maladies infectieuses et responsable technique COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé, dans une interview avec CBC News.

“Le volume considérable de cas que les pays ont connus et la façon dont chacune des vagues était synchrone dans le monde – nous n’avions pas vu cela auparavant.”

Mais aurait-on pu faire plus pour ralentir la propagation d’Omicron et de ses sous-variantes hautement contagieuses, ou pour les arrêter complètement ? L’immunité de notre population résistera-t-elle à ses prochains mouvements ? Et sommes-nous mieux positionnés maintenant pour la prochaine variante de type Omicron ?

Ce ne sont pas des questions faciles à répondre, mais certains des meilleurs experts mondiaux des maladies infectieuses, épidémiologistes, virologues et immunologistes en première ligne de la pandémie ont pesé sur ce que nous avons vécu avec Omicron et sur ce à quoi nous pouvons nous attendre ensuite.

REGARDER | Un autre hiver COVID-19 arrive. Voici comment vous préparer : Un autre hiver COVID-19 arrive. Voici comment préparer À l’approche d’un troisième hiver pandémique, les hospitalisations liées au COVID au Canada sont en hausse, la vaccination est en baisse et de nouvelles variantes circulent. Mais les experts disent que nous ne sommes pas complètement dans le noir, et certains des outils pour y arriver sont déjà entre nos mains.

Omicron a tué au moins un million de personnes dans le monde

Bill Hanage, épidémiologiste à la TH Chan School of Public Health de Harvard à Boston, a déclaré que lorsque Omicron est apparu pour la première fois, de nombreux experts étaient prudemment optimistes à l’époque en raison de l’immunité de la population et du fait que les enfants étaient bientôt éligibles à la vaccination. est venu et a renversé le scénario”, a-t-il déclaré.

“Moins d’un mois après qu’il a été signalé pour la première fois, c’était la majorité des cas ici – et c’est tout simplement extraordinaire.”

Van Kerkhove a déclaré qu’il était rapidement clair qu’Omicron se distinguait d’autres variantes comme Alpha, Beta et Delta en raison des dizaines de mutations qu’il avait qui lui permettaient de se propager beaucoup plus efficacement, ce qui a conduit l’OMS à le classer presque immédiatement comme un variante de préoccupation .

“Le nombre de cas était extraordinaire”, a-t-elle déclaré. “Et bien que nous ayons vu moins de taux d’hospitalisation d’Omicron par rapport à Delta, dans certains pays, les décès étaient plus élevés pendant Omicron que dans Delta parce qu’il y avait tellement de personnes infectées.”

Entre janvier et août 2022 seulement, Van Kerkhove a déclaré qu’au moins un million de personnes dans le monde sont mortes d’Omicron et de ses sous-variantes BA.2, BA.4 et BA.5.

“Et nous savons que ces estimations sont des sous-estimations flagrantes”, a-t-elle déclaré. “C’était donc un changeur de jeu dans le sens où il était vraiment motivé par des quantités massives de transmission.”

Des ambulanciers paramédicaux déchargent un patient au service des urgences de l’hôpital St. Michael’s, au centre-ville de Toronto, le 4 janvier. Entre janvier et août 2022 seulement, Van Kerkhove a déclaré qu’au moins un million de personnes dans le monde sont mortes d’Omicron et de ses sous-variantes. (Evan Mitsui/CBC)

Le Canada a subi un “impact majeur” d’Omicron

Le Canada a été rapidement pris au dépourvu par Omicron au début de décembre de l’année dernière, lorsque des cas propager rapidement dans plusieurs provinces sans lien connu avec les voyages internationaux, provoquant des épidémies massives à travers le pays.

En quelques semaines, la capacité de test COVID du Canada était complètement dépassé quitter le pays à l’aveugle dans une vague d’infection sans précédent qui a conduit certaines provinces à rétablir les couvre-feux , bars à volets et restaurants et remettre la scolarisation en ligne .

Omicron rapidement déplacé le besoin de boosters à travers le Canada dans une tentative désespérée de protéger les personnes vulnérables et de prévenir l’aggravation de la propagation de la variante, mais au début de janvier, les hospitalisations pour COVID avaient atteint records dans une grande partie du pays.

Malgré tous nos efforts, Omicron était un train fou qui se dirigeait droit sur nous.

“Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui aurait pu être fait”, a déclaré Fauci, lorsqu’on lui a demandé comment les pays du monde entier auraient pu mieux se préparer à l’impact d’Omicron, étant donné que même La Chine n’a pas réussi à le contenir avec draconien mesures de santé publique.

“Je ne suis vraiment pas sûr que quelque chose aurait pu être fait.”

REGARDER | Les effectifs hospitaliers chutent alors qu’Omicron entraîne une augmentation des hospitalisations : Omicron fait chuter les effectifs hospitaliers alors que les hospitalisations augmentent La variante Omicron a porté un double coup aux hôpitaux – augmentation du nombre de patients et chute des niveaux de personnel en raison de la maladie et des exigences d’isolement.

La plupart des Canadiens l’ont obtenu, malgré les restrictions de santé publique

Une nouvelle étude publié dans le Journal de l’Association médicale canadienne cette semaine, qui a analysé des milliers d’échantillons de sang en Colombie-Britannique, a constaté un changement massif du niveau d’infection après qu’Omicron ait touché terre au Canada l’année dernière.

En septembre 2021, moins de 15% avaient des preuves d’anticorps d’une infection précédente. Mais en mars 2022, après que la première vague massive d’Omicron ait traversé la population, près de 40 % de la population avait des preuves d’une infection antérieure en Colombie-Britannique.

“Il y a vraiment deux expositions majeures qui ont changé la donne à différents stades de la pandémie”, a déclaré le Dr Danuta Skowronski, responsable de l’épidémiologie au BCCDC et chercheur principal de la recherche.

Le premier était la disponibilité des vaccins en 2021, et le second était “l’impact majeur de l’infection due à Omicron”, a déclaré Skowronski, qui a complètement changé le paysage immunitaire de la population.

En août, les chercheurs ont découvert que plus de 60% de la population de la Colombie-Britannique testée avaient des anticorps d’une infection antérieure.

Les données ont également été ventilées par groupes d’âge et ont révélé que le niveau d’infection le plus élevé était de loin chez les Canadiens de moins de 19 ans, avec au moins 70 à 80% des jeunes présentant des signes d’infection antérieure, mais moins de la moitié des adultes âgés de 60 ans et plus âgé avait été infecté.

« En août 2022, la majorité des enfants et des jeunes adultes présentent à la fois des signes d’infections et d’anticorps induits par le vaccin », a déclaré Skowronski. “Et là où cela reste faible en termes d’anticorps induits par l’infection, c’est chez les personnes âgées.”

La recherche coïncide également avec données nationales du groupe de travail sur l’immunité COVID-19 du gouvernement fédéral qui suggère que plus de 70% des Canadiens d’un océan à l’autre avaient déjà été infectés jusqu’au 15 octobre – une augmentation massive par rapport à l’année dernière.

Cela signifie que pendant toute l’ère Omicron hors de la pandémie, y compris lorsque les sous-variantes BA.2, BA.4 et BA.5 ont circulé, au moins 25 millions de Canadiens ont été infectés entre le 1er décembre 2021 et le 1er octobre 2022, quelle que soit la santé publique. restrictions en place.

Le prochain Omicron est-il à l’horizon ?

Omicron n’a montré aucun signe de ralentissement et continue de muter rapidement et générer de nouvelles sous-variantes avec des propriétés d’évasion immunitaire telles que BQ.1.1 , BQ.1 , BA.2.75.2 et XBB dont certaines composent la mosaïque des souches circule actuellement au Canada .

“Bien qu’il se passe encore beaucoup de choses évolutives intéressantes avec le SRAS-CoV-2, on ne sait pas à quel point tout cela est important par rapport, disons, à l’émergence initiale d’Omicron”, a déclaré le Dr Tom Peacock, virologue à l’Imperial College de Londres.

“La grande inquiétude est toujours quelque chose de tout à fait distinct qui émerge, similaire à ce qu’Omicron a fait il y a un an”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons aucune idée de la probabilité que cela soit car nous n’avons qu’un seul exemple d’un” événement de type Omicron “- cela pourrait arriver demain ou cela pourrait arriver dans 10 ans, mais il est clair que nous ne devrions pas être complaisants.”

Le Dr Allison McGeer, microbiologiste médicale et spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai de Toronto qui a travaillé sur les lignes de front de l’épidémie de SRAS en 2003, a déclaré qu’une nouvelle variante préoccupante (qui devrait s’appeler Pi) pourrait survenir, mais elle pourrait aussi ne pas.

“Pi pourrait venir, n’est-ce pas? Chaque jour sans Pi est une bonne journée, mais cela pourrait ne pas durer”, a-t-elle déclaré.

“C’est une caractéristique des pandémies que, au début, vous obtenez des épisodes de type Omicron qui ont évolué depuis le début, mais qui sont censés s’arrêter – mais ce n’est pas comme si nous avions un très grand échantillon d’expérience pour nous dire ce qui va se produire.”

Fauci a déclaré qu’essayer de prédire le prochain mouvement d’Omicron est une “question sans réponse” qui dépend de la quantité de virus se propageant dans le monde qui pourrait entraîner davantage de mutations.

“Nous pourrions avoir de la chance si nous continuons à avoir des variantes, mais elles ne s’écartent pas trop de la variante précédente … et qu’il y a suffisamment de protection croisée contre une infection antérieure ou une infection antérieure avec la vaccination”, a-t-il déclaré.

“Ce serait bien. J’espère que c’est ce que nous allons voir.”

REGARDER | Le Dr Anthony Fauci sur la lutte contre le COVID-19 dans des États-Unis divisés : Le Dr Anthony Fauci sur la lutte contre le COVID-19 dans des États-Unis divisés Avant sa retraite, le Dr Anthony Fauci s’est entretenu avec Adrienne Arsenault pour parler des défis de donner des conseils de santé COVID-19 au milieu des divisions politiques et de la désinformation rampante aux États-Unis, et des menaces de violence auxquelles il est confronté en conséquence.

Mais Fauci a déclaré que l’autre possibilité est que nous nous retrouvions avec l’émergence d’une nouvelle variante aussi éloignée d’Omicron qu’Omicron l’était de Delta.

“Nous ne savons pas et le meilleur moyen d’empêcher que cela ne se produise est de faire vacciner autant de personnes que possible afin de réduire le niveau de transmission et de maladie à un niveau suffisamment bas pour ne pas avoir une opportunité écrasante”, a déclaré Fauci. a dit.

“L’autre chose que nous pouvons faire, et c’est ce que nous essayons de faire, est de développer de meilleurs vaccins, de développer des vaccins qui ont une plus grande étendue de protection, de sorte qu’ils protègent contre pratiquement toutes les variantes du SRAS-CoV-2. Il y a beaucoup de travail en cours avec ça.”

Besoin de meilleurs vaccins

Akiko Iwasaki, professeur d’immunobiologie à la Yale School of Medicine, travaille sur un vaccin nasal expérimental dans le but de fournir une protection immunitaire supplémentaire aux personnes précédemment injectées avec des vaccins à ARNm.

Dans un article récent publié dans Science le vaccin de son équipe s’est révélé très prometteur en semblant réduire la propagation du virus chez les hamsters, mais ses recherches ont été entravées par un manque de financement depuis le Fin du programme Operation Warp Speed .

Cela signifie que cela pourrait prendre un certain temps avant que la technologie de vaccination COVID ne soit mise à jour pour mieux cibler plus efficacement les souches en circulation afin de prévenir l’infection, ou pour un vaccin contre le pancoronavirus qui cible toutes les souches connues de SARS-CoV-2.

Alors, où en sommes-nous?

“La combinaison de l’immunité générée par les vaccins et l’infection nous fournit probablement, au moins dans cette fenêtre, une sorte d’immunité qui empêche les prochaines grandes vagues”, a-t-elle déclaré.

“Mais nous ne savons pas ce qui se passera ensuite. Je veux dire, il peut y avoir d’autres variantes évasives d’une séquence très différente qui pourraient potentiellement sortir et qui nécessiteraient des boosters ajustés.”

Les Torontois traversent le trajet de l’après-midi du 24 janvier 2022 – beaucoup masqués, d’autres non. Fauci dit que notre “fatigue” face à la pandémie a rendu la lutte plus difficile. (Evan Mitsui/CBC)

Fauci a déclaré que nous sommes confrontés à une “bataille difficile” pour affronter les futures vagues de COVID étant donné le “degré de fatigue profond” de la population.

“Tout le monde en a marre du COVID. Ils veulent le mettre dans le rétroviseur, ils veulent en finir”, a-t-il déclaré. “Mais malheureusement, COVID n’est pas fini avec nous.”