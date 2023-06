OMG 2 Vs Gadar 2 : Akshay Kumar prêt à affronter Sunny Deol ; qui va gagner la guerre du Box Office ?

Akshay Kumar a annoncé la date de sortie de OMG 2. Et ça se heurte à Déol ensoleillé vedette Gadar 2. Deux grands films, les deux suites et les deux les plus attendus. Gadar 2 sort le 11 août et maintenant, Akshay Kumar a partagé une affiche en ligne annonçant qu’OMG 2 sortira également sur les écrans argentés le 11 août. Ce sera en effet un gros clash. Les films et les stars ont une base de fans différente et énorme, mais quel film impressionnera le plus les fans ?

Akshay Kumar annonce la date de sortie d’OMG 2

OMG 2 est en préparation depuis un moment. On dit que le film vedette d’Akshay Kumar est une suite spirituelle du hit de 2012 OMG – Oh My God. Prenant ses histoires Instagram, Akshay Kumar a laissé tomber une affiche dans laquelle il est vu dans un avatar Aghori. Il a un dumru dans sa main qui est élevé au-dessus de sa tête. L’affiche est en bleu. « 11 août » lit la date sur l’affiche qui a le logo d’OMG 2 en bas. Il dégage des vibrations mystiques. L’affiche devient virale dans l’actualité du divertissement. Découvrez l’affiche d’annonce OMG 2 d’Akshay Kumar ici:

Ce sera OMG 2 contre Gadar 2, Akshay Kumar contre Sunny Deol

Eh bien, l’excitation est palpable puisque le choc au box-office a toujours existé dans l’industrie depuis toujours. Gadar 2 avec Sunny Deol, Ameesha Patel et Utkarsh Sharma est une suite du film à succès de 2001 d’Anil Sharma. C’est l’un des films les plus attendus de l’année. Maintenant, avec Akshay réservant également la même date, il sera intéressant de voir comment les deux films se comportent au box-office. Le buzz autour de Gadar 2 est assez élevé. D’un autre côté, OMG 2 n’est pas loin derrière, mais cette mise à jour va sûrement augmenter le battage médiatique pour la star d’Akshay Kumar.

En parlant d’OMG 2, le film est réalisé par Amit Rai. Le film met également en vedette Yami Gautam, Aamir Naik, Fahim Fazli, Pankaj Tripathi et d’autres acteurs. Une affiche provisoire mettant en vedette Akshay avait été publiée plus tôt, ce qui avait suscité beaucoup de critiques. Akshay semblait canaliser son Seigneur Shiva intérieur et cela ne s’est pas bien passé avec beaucoup de gens qui ont ouvertement critiqué la même chose.