OMG 2 verrouille sa plate-forme OTT avant même sa sortie ? Voici ce que nous savons

Mettre fin à une longue attente Les fabricants d’Oh My God 2 ont publié le teaser aujourd’hui. La comédie satirique titrée par Akshay Kumar devrait sortir en salles le 11 août. L’acteur incarne Lord Shiva après avoir joué Lord Krishna dans Oh My God en 2012. Le teaser valait la peine d’attendre et maintenant les fans ont hâte de regarder le film sur grand écran. Cependant, avant la sortie, le film a déjà verrouillé sa plate-forme OTT tandis que certains films attendent la sortie en salles et les numéros de box-office avant de réserver une plate-forme numérique pour le streaming en ligne.

L’allusion à la plate-forme OTT a été abandonnée par Akshay Kumar lui-même via le partage Instagram du teaser OH My God 2. Si vous regardez attentivement le message, vous remarquerez toutes les mentions de Jyoti Deshpande, qui est producteur chez Jio Cinemas. Cela nous fait croire que Oh My God 2 a peut-être verrouillé Jio Cinema comme plate-forme OTT. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation officielle des fabricants et de la chaîne. Nous avons également essayé de contacter les relations publiques du film, mais nous n’avons reçu aucune réponse. Certes, le film sortira sur Jio Cinema.

Auparavant, les producteurs avaient l’habitude de réserver des plateformes OTT après la sortie du film et ont fait quelques chiffres au box-office. Eh bien, ce n’est pas le cas maintenant avec certaines entreprises de production ou certains films. Avant la sortie en salles, l’équipe finalise un accord avec les plateformes de streaming pour la sortie OTT d’un film. Ils vendent les droits numériques à une chaîne afin que, lorsque le film sort des grands écrans, il soit disponible en ligne. Les fabricants doivent également suivre la nouvelle règle qui stipule qu’un film peut sortir 8 semaines, c’est-à-dire 2 mois après la sortie en salles. Les créateurs ne sont pas autorisés à rendre leurs films disponibles en ligne avant cela. Selon cela, Oh My God qui est sorti le 11 août 2023 sera diffusé en ligne au mois d’octobre. Et très probablement, il sera abandonné sur Jio Cinema.

Oh My God 2 est une suite de Oh My God sorti en 2012 avec Akshay Kumar et Paresh Rawal. Cependant, ce dernier a refusé ce projet alors qu’Akshay continuait d’en faire partie. Le deuxième chapitre a amené Pankaj Tripathi et Yami Gautam à bord. Le film tourne autour du système éducatif de la société indienne. OMG est réalisé par Amit Rai et coproduit par Cape of Good Films, Viacom 18 Studios et Wakaoo Films. Il devrait sortir en salles le 11 août 2023.