OMG 2: Tout sur le film d’Akshay Kumar avant la sortie du teaser

Bigg Boss OTT 2 attire beaucoup d’attention, et les fabricants ont même prolongé le spectacle de deux semaines après avoir constaté la popularité croissante autour du spectacle et des concurrents dans la maison. Dans la dernière promo de l’émission, nous voyons Manisha Rani et Bebika aller à un dîner spécial où ils partagent leurs sentiments à propos d’Avinash Sachdev et l’appellent des noms. Manisha Rani et les deux Bebika ciblent Avinash, et la fille Bihari l’appelle le plus grand menteur. Les autres candidats les regardent parler, y compris Avinash. Manisha dit: « Avinash Sachdev naam hai khaali Lekin bolta Sabse zyaada Jhooti wahi hai ». Bebika dit qu’Avinash Kaari est un viprit buddhi. Pendant ce temps, Avinash profite du spectacle avec du pop-corn.

Bigg Boss OTT 2 : Regardez la vidéo de Manisha Rani et Bebika ciblant Avinash Sachdev, et vous ne pouvez pas manquer la réaction de l’acteur.

Manisha Rani devient lentement la préférée des gens dans la maison, ce week-end ka vaar, elle a également été vue en train d’être félicitée par Salman Khan pour avoir résisté à tous les obstacles. Manisha Rani est également devenue le clou du week-end ka vaar avec son passage de danse antique avec Cyrus Broacha qui est extrêmement déprimé dans la maison et veut partir car il ne peut pas faire face à l’instabilité de la maison et des détenus.

On voit aussi Pooja Bhatt et Abhishek Malkan passer du temps ensemble et laisser passer leur passé, où eux aussi s’assoient ensemble et disent: Ne parlons pas des autres, parlons l’un de l’autre, où Fukra Abhishek parle de la disparition de sa famille et proches après avoir vu Falak Naaz avec sa famille, à laquelle Pooja devient émotif et dit qu’aujourd’hui, c’est la première fois que son père, Mahesh Bhatt, lui manque.