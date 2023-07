OMG 2 Teaser : Saviez-vous qu’Akshay Kumar a renoncé à manger des non-végétariens avant de tourner OMG ?

OMG 2 Teaser : Une révélation intéressante se dévoile sur l’engagement d’Akshay Kumar dans le film. Avant de tourner pour la suite d’OMG (Oh My God), Akshay Kumar a pris la décision consciente de renoncer à manger de la nourriture non végétarienne. Ce sacrifice remarquable met en valeur son dévouement au film et à son thème. Alors que le teaser fait allusion au scénario à venir et présente le casting, y compris Yami Gautam et Paresh Rawal, il met également en évidence la transformation d’Akshay Kumar pour le rôle. Soyez témoin de cette révélation surprenante et préparez-vous à plonger dans le monde d’OMG 2, où la foi, les croyances et les sacrifices occupent une place centrale. En procédant à ce changement alimentaire, Akshay Kumar a adopté un mode de vie végétarien pendant le tournage d’OMG 2. couche intrigante à son personnage et met en lumière la profondeur de son implication dans le projet. Témoin l’incroyable transformation d’Akshay Kumar et son remarquable sacrifice dans le teaser OMG 2. Préparez-vous à être captivé par son dévouement inébranlable et le scénario passionnant qui se déroule dans cette suite tant attendue.