OMG 2 : Pankaj Tripathi et Yami Gautam à l’honneur lors de la promotion de leur film

OMG 2 : Le blitz promotionnel très attendu pour le prochain film « OMG 2 » avec Yami Gautam et Pankaj Tripathi a occupé le devant de la scène. Le duo, connu pour ses prouesses d’acteur exceptionnelles, s’est lancé dans une tournée éclair qui a laissé les fans et les médias émerveillés. Tout au long de l’événement, la synergie de Yami et Pankaj était palpable. Leurs rires partagés, leurs blagues internes et leur véritable camaraderie ont brossé le portrait de deux personnes qui avaient non seulement réalisé un film remarquable, mais avaient également développé une profonde amitié en cours de route. La ville a été animée longtemps après la fin de l’événement, les fans comptant avec impatience les jours jusqu’à la sortie du film. Pankaj Tripathi et Yami Gautam avaient conquis les cœurs avec leur énergie et leur look. Yami était vêtu d’un sari à fleurs tandis que Pankaj portait une tenue décontractée en l’associant à la veste blanche. Le film sortira en salles le 11 août 2023.