OMG 2: L’incroyable ascension d’Akshay Kumar de l’homme de lumière au héros d’action de Bollywood

OMG 2: Akshay Kumar a commencé son parcours dans l’industrie cinématographique en tant que garçon léger, travaillant dans les coulisses sur les plateaux de tournage. C’est à cette époque qu’il a eu le privilège de recevoir les conseils et le soutien du légendaire Govinda. Avec le mentorat de Govinda et la détermination et le talent d’Akshay Kumar, il a finalement fait son chemin vers l’avant-garde et est devenu un héros bien-aimé à Bollywood. C’est vraiment inspirant de voir comment le parcours d’Akshay Kumar d’un garçon léger à un acteur à succès s’est déroulé. Le film d’Akshay, OMG 2, est sorti récemment et a impressionné tout le monde. En parlant de cela dans une interview précédente, Akshay a déclaré: « Avant de devenir acteur, j’ai travaillé comme homme léger avec un photographe. J’avais cliqué sur beaucoup de photos d’acteurs en tant que garçon léger, j’avais aussi cliqué sur la photo de Govinda sahab. J’ai toujours rappelez-vous comment quand il voyait sa photo (sur laquelle j’avais cliqué) et qu’il m’a regardé et m’a dit ‘beta tu hero kyun nahi ban jaataa, hero lagta hai tu et j’étais comme ‘kyun mazaak kar rahe ho. » Regardez la vidéo pour en savoir plus.