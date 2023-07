OMG 2: Le producteur Ajit Andhare s’ouvre sur la controverse autour de la star d’Akshay Kumar et déclare: « C’est un risque … »

Oh My God 2 d’Akshay Kumar fait la une des journaux. L’affiche de premier regard d’Akshay dans le personnage de Lord Shiva a déjà créé beaucoup de buzz. Et le teaser du film a également réussi à attirer les regards. Mais OMG 2 a également attiré l’attention des masses pour une raison pas si agréable. Les rapports affirment que le Central Board of Film Certification (CBFC) a nié avoir certifié la star d’Akshay Kumar. Apparemment, afin d’éviter la controverse lors de sa sortie, similaire à la débâcle d’ Adipurush de Prabhas , OMG 2 a été envoyé à un comité de révision. Maintenant, le coproducteur du film, Ajit Andhare, a réagi à la controverse en cours autour d’OMG 2.

Producteur d’OMG 2 sur la controverse cinématographique

Ajit Andhare a révélé qu’OMG 2 est un risque qu’il a pris, espérant que le film « fonctionnerait » et trouverait une place dans le cœur du public. « C’est (OMG 2) un risque comme le nombre de risques que j’ai pris. J’espère que cela fonctionnera », a-t-il déclaré, cité par Zoom Entertainment.

OMG 2 a été mis en attente

Une source proche d’OMG 2 a révélé n’avoir aucune idée de l’origine de ces polémiques. Rappelant l’époque où le premier OMG est sorti en salles, la source a déclaré que le film avait également été impliqué dans une controverse. Cela a conduit les producteurs à mettre le « deuxième film de la franchise en attente ».

Le directeur d’OMG a refusé de diriger OMG 2

Les producteurs de films ont maintenant commencé à prendre des mesures mesurées avant la sortie d’un film pour éviter d’atterrir en eaux troubles, a partagé la source. En fait, le directeur d’OMG, Umesh Shukla, a refusé de diriger OMG 2 pour ne pas être pris au piège des controverses. C’est alors que le cinéaste Amrit Rai est entré en scène et a décidé de diriger OMG 2. Citant l’exemple d’Adipurush, qui a reçu de vives réactions de la part des masses et des critiques, la source a affirmé qu’OMG 2 était « complètement non controversé » contrairement à ce que les rapports suggèrent.

Pankaj Tripathi sur la controverse OMG 2

Pankaj Tripathi, qui sera vu dans un rôle crucial pour OMG 2, a également rompu son silence concernant la polémique du film. Dans une interaction avec Zoom TV, l’acteur de Mirzapur a exhorté les gens à ne rien croire d’écrit sur OMG 2 et à regarder le film par eux-mêmes. OMG 2, mettant également en vedette Yami Gautam, devrait sortir sur les grands écrans le 11 août.