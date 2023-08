OMG 2 Box Office Collection Jour 1 : La star d’Akshay Kumar gagnera 5 fois plus que Selfiee malgré le clash avec Gadar 2 ? Voici ce que nous savons

Le 11 août, un feu d’artifice aura lieu au box-office. Deux des plus grands films vont s’affronter au box-office. Le film de Sunny Deol et Ameesha Patel Gadar 2 va sortir et ça va entrer en conflit avec le film d’Akshay Kumar OMG 2. Il y a un énorme buzz autour des deux films. Les bandes-annonces ont laissé tout le monde intrigué. Alors que les fans sont enthousiasmés par Gadar 2 car il a une valeur de nostalgie, OMG 2 aborde un sujet controversé. Qu’en est-il des collections au box-office de ces films?

OMG 2 jour 1 prédiction de collection au box-office

Tel que rapporté par Koimoi.com, OMG 2 devrait prendre un bon départ au box-office malgré l’affrontement avec Gadar 2. Le rapport indique que le film devrait rapporter Rs 12 à Rs 15 crore le premier jour au box-office. Le nombre est bien meilleur que celui du film Selfiee d’Akshay Kumar. La sortie de février 2023 a eu une très mauvaise ouverture au box-office car elle a rapporté environ Rs 2,55 crore le jour de son ouverture. OMG 2 va bien mieux démarrer que ça. Akshay Kumar a connu des moments difficiles au box-office avec ses dernières sorties sous la forme de Selfiee, Ram Setu, Raksha Bandhan et plus encore. Pourtant, semble-t-il, OMG 2 le remettra sur le chemin du succès. OMG 2 met également en vedette Pankaj Tripathi, Yami Gautam et bien d’autres dans des rôles clés.

Gadar 2, en revanche, devrait prendre un bon départ au box-office. Les réservations de billets à l’avance pour le film se poursuivent à plein régime et si le buzz autour de Gadar 2 se traduit par des affaires, le film peut devenir l’un des plus gros succès de l’année. Gadar 2 réalisé par Anil Sharma a déjà intrigué tout le monde grâce à sa bande-annonce et ses chansons. Récemment, la chanson Main Nikla Gaadi Leke est arrivée sur Internet et elle a de nouveau fait vibrer tous les fans de Sunny Deol. C’est après presque deux décennies que l’histoire d’amour de Tara Singh et Sakina va divertir le public. Gadar s’est avéré être l’un des plus gros succès de l’histoire du cinéma indien. L’histoire va-t-elle se répéter ? Attendons et regardons.