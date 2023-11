OMERS investira 400 millions de dollars américains pour une participation indirecte de 5 % dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE)

OMERS

Larry Tanenbaum vend à OMERS une participation de 20 % dans Kilmer Sports Inc.

TORONTO, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — OMERS, l’un des plus importants régimes de retraite à prestations définies au Canada, acquiert une participation indirecte de 5 % dans Maple Leaf Sports & Entertainment (« MLSE ») pour 400 millions de dollars américains (~ 546,8 dollars canadiens). millions) via une participation directe de 20 % dans Kilmer Sports Inc. (« KSI »), propriété du président de MLSE, Larry Tanenbaum.

« En tant que propriétaire de MLSE, je me suis toujours considéré comme l’intendant d’une fiducie publique, travaillant au service des partisans et du public pour bâtir les équipes sportives les plus emblématiques du Canada et remporter des championnats », a déclaré Larry Tanenbaum, président de MLSE. « Grâce à cet investissement d’OMERS, je suis ravi de partager cette confiance du public avec plus de 600 000 Ontariens qui travaillent dur. Aujourd’hui est un bon jour pour l’avenir de MLSE.

KSI détient actuellement 25 % de MLSE. KSI appartient à Larry Tanenbaum qui est également président-directeur général du groupe Kilmer. En 1998, Tanenbaum a joué un rôle déterminant dans la création de MLSE, le leader prééminent dans l’offre d’expériences sportives et de divertissement de qualité supérieure. C’est la société mère d’équipes sportives, notamment les Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey, les Raptors de Toronto de la National Basketball Association, le Toronto FC de la Major League Soccer, les Argonauts de Toronto de la Ligue canadienne de football et un certain nombre d’équipes de développement.

Blake Hutcheson, président et chef de la direction d’OMERS, a déclaré : « Il s’agit d’une occasion passionnante et unique pour les membres d’OMERS des communautés ontariennes d’être en contact avec ces équipes sportives emblématiques dans leur propre cour. En tant qu’investisseur en leur nom, nous recherchons activement des opportunités d’investissement de la plus haute qualité, renforcées par des partenariats de confiance et offrant un potentiel de hausse significatif à long terme. Celui-ci se trouve ici au Canada et en Ontario, ce qui est également très important et significatif pour OMERS.

À la clôture, Tanenbaum conservera une participation de 80 % dans KSI et KSI conservera sa participation de 25 % dans MLSE. Tanenbaum demeurera président du MLSE, gouverneur et membre du comité exécutif de la Ligue nationale de hockey et de la Major League Soccer, ainsi que président du conseil d’administration de la National Basketball Association. OMERS sera un investisseur financier et ne participera pas aux décisions opérationnelles de MLSE ou de l’une de ses équipes.

À propos du groupe Kilmer

Kilmer Group est une plateforme multigénérationnelle avec une longue histoire de développement commercial et d’investissement axé sur trois secteurs verticaux : infrastructure et immobilier, sports et médias, et capital-investissement, qui comprend une participation majoritaire dans Coca-Cola Canada Bottling Limited.

À propos d’OMERS

Fondé en 1962, OMERS est l’un des plus importants régimes de retraite à prestations déterminées au Canada, avec un actif net de 127,4 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2023. OMERS est un régime de retraite conjoint, avec 1 000 employeurs participants allant des grandes villes aux agences locales, et 600 000 membres actifs, différés et retraités. Les membres d’OMERS comprennent des employés syndiqués et non syndiqués des municipalités, des conseils scolaires, des conseils locaux, des réseaux de transport en commun, des services publics d’électricité, des services d’urgence et des sociétés d’aide à l’enfance de tout l’Ontario. Les cotisations au régime sont financées à parts égales par les participants et les employeurs. Les équipes d’OMERS travaillent à Toronto, Londres, New York, Amsterdam, Luxembourg, Singapour, Sydney et dans d’autres grandes villes d’Amérique du Nord et d’Europe – au service des participants et des employeurs et en créant et gérant un portefeuille diversifié d’investissements de haute qualité sur les marchés publics et le capital-investissement. , les infrastructures et l’immobilier.

Contact:

Courtney Glen, groupe Kilmer

[email protected]

Lori McLeod, OMERS

[email protected]