Omer Arbel propose d’entourer les maisons de Washington d' »orbes de cèdre »

Le designer canadien Omer Arbel a dévoilé les conceptions d’une série de maisons dans l’État de Washington, fabriquées en béton et recouvertes de boules de bois destinées à cultiver les écosystèmes au fil du temps.





Arbelle fondateur de la marque d’éclairage Bocci, a été chargé de concevoir 16 maisons à Governor’s Point, une péninsule qui s’avance dans la baie de Bellingham, au nord de Seattle. Le terrain a été acheté par l’associé d’Arbel, Randy Bishop.

Appelées 94, les maisons seraient principalement constituées de béton avec des entrées en forme de cavernes et des passages couverts tissés à travers le site boisé. L’ensemble des résidences a été conçu pour former une micro-communauté connectée au réseau local et encerclant le bord de la péninsule.

Arbel a déclaré à Dezeen qu’il les avait conçus pour s’intégrer et éventuellement contribuer à l’écologie du site.

« Les maisons visent à s’intégrer dans le site de telle manière qu’elles deviennent des éléments contribuant à la microécologie aux niveaux macro et micro », a déclaré Arbel.

« Nous visons non seulement à limiter les dommages causés par le développement à l’écosystème, mais nous espérons qu’au fil du temps, nous contribuerons même à sa résilience et à sa santé. »

Cet enchevêtrement peut être vu dans les rendus de « nuages ​​​​d’orbes de cèdre » suspendus à la façade en béton. Ces orbes seraient fabriqués à partir de loupes polies – le pied des arbres inutilisable.

Arbel a déclaré que l’espoir est qu’ils s’argentent et se couvrent de mousse pour créer des écosystèmes « vastes et variés ».

L’architecture en béton comportera des motifs réalisés en négatif des loupes de la façade et sur les murs en béton apparent de l’intérieur.

Arbel a déclaré que la conception avait été configurée pour rendre l’expérience du site « viscérale et intense ».

« Les maisons sont organisées comme un ensemble de relations sectionnelles encourageant une conscience cinématographique des autres occupants de la maison », a déclaré Arbel.

« Les maisons présentent un contraste entre les éléments bruts et indisciplinés dérivés du site, tels que le nuage d’orbes en cèdre ou la forme vide des orbes dans le béton d’une part, et les éléments intérieurs ambitieux, précis, bien conçus et rigoureux de l’autre. d’autre part, comme les éléments de menuiserie usinés, les fenêtres et les portes, les éviers et les baignoires.

Omer Arbel utilise un coffrage en toile pour les piliers en béton d’une maison canadienne

Chaque maison aura des agencements différents, le style, les matériaux et l’interaction de base restant les mêmes tout en « célébrant la poésie et le caractère unique de son site particulier », a déclaré Arbel.

Du côté de la falaise, les maisons auront des porte-à-faux surplombant l’océan et des baies vitrées offrant une vue sur les montagnes olympiques de l’autre côté de la baie.

L’accès aux structures se fera par une « descente souterraine », selon Arbel, car elles seront partiellement enterrées sur le site. Des surplombs en béton couvriront des parties extérieures disparates des structures, créant un effet de grotte.

Arbel a déclaré que la conception visait à forcer les gens à interagir avec l’environnement.

« Une célébration de l’expérience d’être dehors par tous les temps ; un passage couvert relie la chambre principale aux principaux espaces de vie de la maison de telle sorte que les occupants doivent sortir pour rentrer, et vice versa », a-t-il déclaré.

En plus de la rétention d’eau et d’autres techniques prudentes de gestion des terres, Arbel a déclaré qu’une partie de la propriété sera placée dans une fiducie foncière pour aider à gérer la santé de l’écosystème.

La première des maisons est actuellement en construction.

Au-delà de son travail pour Pétanquele studio de création d’Arbel a réalisé plusieurs projets architecturaux dont une maison avec des piliers en béton réalisés à partir de coffrages en toile.

Il a présenté ses expérimentations matérielles dans des lieux internationaux, comme une exposition à la galerie Carwan à Athènes.

Les images sont de CUUB.