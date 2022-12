Omelette à Masala Lays Packet? Internet n’est pas impressionné par cette recette

L’omelette est l’une des recettes préférées de nombreuses personnes. C’est l’un de ces plats que les gens choisissent de faire à tout moment car il est très facile à faire. Cependant, avec une nouvelle vidéo qui fait actuellement le buzz, une nouvelle façon de cuisiner le plat. Il montre une personne faisant une omelette dans un paquet de Lays. Les internautes, en revanche, ne semblent pas impressionnés par cette nouvelle technique. La vidéo a été partagée par l’utilisateur Instagram @eatingfoodrecipes. “Viral pond une omelette”, lit la légende de la vidéo.

La vidéo commence par une personne cassant un œuf dans un paquet de masala Lays. Plus loin dans la vidéo, on peut voir la personne ajouter des épices supplémentaires et des oignons et des tomates hachés. Une fois mélangé, la personne referme le haut du paquet et le trempe dans de l’eau chaude pour laisser cuire les œufs. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 1,7 000 j’aime. “Comment diable c’est une omelette quand elle est pochée et ça aussi sur un plat principal en plastique germ wala !! Merde à l’innovation !!!”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Il suffit de saupoudrer ces pâtes sur l’omelette pendant la cuisson pour obtenir le même résultat.”

Pendant ce temps, une autre vidéo culinaire bizarre qui est devenue virale incluait des biscuits Parle-G combinés avec du lait en poudre pour faire un plat sucré indien appelé Halwa. Comme les deux articles sont exclusivement les favoris de tous les temps dans les ménages indiens, les internautes ont exprimé leur mécontentement face à l’étrange mélange.

Dans le clip, on pouvait voir une dame commencer le processus de fabrication de Parle-G Halwa en faisant frire deux paquets de biscuits dans une poêle. Elle a ensuite transféré les biscuits frits dans un bol pour les broyer en une fine poudre et la laisser reposer. La vidéo a ensuite montré comment elle préparait un mélange de sucre, d’eau et de lait en poudre, puis y versait les biscuits en poudre. À la fin, elle a ajouté des noix de cajou et des noix pour les former en boules de Laddoos. En un rien de temps, les utilisateurs ont commencé à affluer vers la section des commentaires pour l’appeler “la fonte du cœur et des reins”.

