Omega fête Andrew Garfield avec un dîner pendant le tournoi masculin de Paris

PARIS – “Comment faisons-nous ça?” demandé Andrew Garfield alors qu’il croisait les bras d’une manière puis d’une autre avec le PDG d’Omega, Raynald Aeschlimann.

Les deux hommes ne répétaient pas une chorégraphie : ils exhibaient leurs montres pour une photo souvenir vendredi lors de la Fashion Week masculine de Paris.

Alors que les photographes s’en prenaient à la star de « Spiderman », les invités échangeaient des notes sur le Oméga Des montres Speedmaster disséminées au Sugaar, un restaurant de style clandestin au cœur de Saint-Germain-des-Près devenu un lieu incontournable des soirées branchées.

Garfield s’est rapidement joint à nous, en sortant le modèle Speedmaster Dark Side of the Moon qu’il arborait pour montrer son mouvement squeletté complexe et la citation gravée au dos.

“J’aime vraiment ces choses, non seulement parce qu’elles sont belles mais aussi à cause de l’histoire”, a-t-il déclaré. “Chacune de leurs montres a une histoire tellement épique et émouvante et je me sens vraiment ringard et passionné par cela.”

De plus, il a trouvé la capacité de l’humanité à détruire mais aussi à créer des objets aussi délicats qu’un mouvement de montre « assez émouvante ».

L’une des Omega Speedmaster exposées dans tout le restaurant.

Alors qu’il approfondit l’horlogerie grâce à son lien avec Omega, l’acteur pourrait être tenté d’en créer une lui-même.

Mais même si le défi était amusant, il restait intimidant. « Je ne saurais pas par où commencer », a-t-il admis. «Je serais un peu dépassé par le concept.»

Récemment, il a particulièrement pensé au temps qui passe, notamment à cause du thème de “We Live in Time”, une romance à venir dans laquelle il joue aux côtés de Florence Pugh, qui se serait rasé la tête pour le rôle.

“C’est une histoire qui traite de la question même de la façon dont nous passons le temps dont nous disposons – le peu de temps dont nous disposons – entre la naissance et la mort”, a-t-il déclaré, même s’il ne serait pas amené à en dire davantage sur l’intrigue.

Avoir 40 ans cet été – « merci pour cela », a-t-il déclaré impassible lorsqu’on lui a rappelé – et une perte personnelle avait mis les roues de la réflexion en mouvement.

“Mon âme est définitivement en train de se réorganiser au moment où nous parlons”, a-t-il déclaré, faisant rire les invités. « Vous riez mais c’est vrai. J’ai l’impression que tout ce qui comptait autrefois n’a plus autant d’importance.

Notant avec tristesse que tout était physiquement en descente à partir de là, Garfield a déclaré que cette prise de conscience « est la clé du véritable caractère sacré et sacré de la vie, de la brièveté et du caractère sacré de notre temps ici ».

“Plus nous en devenons conscients, plus nous devenons fidèles à nous-mêmes, plus nous vivons aussi authentiquement que possible – joyeusement, plein d’amour, d’honnêteté, de colère, de rage, de tout ce qui compte”, a-t-il poursuivi. décrivant l’expérience comme « un processus de perte ».

Mais la conversation n’était pas uniquement axée sur des questions existentielles. L’acteur a également révélé qu’il adorait s’arrêter chez le célèbre chemisier Charvet, « le magasin le plus chic de tous les temps ».

Omega a fêté l’ami de la maison Andrew Garfield au Sugaar, lieu incontournable des soirées parisiennes branchées.

Juste pour une navigation rapide, remarquez. « Je ne peux pas fréquenter Charvet », évita-t-il. “Je suis un gars économe.”

Et avant de retourner au travail, il comptait se rendre au défilé Loewe samedi matin.

« Le monde de la mode est en émeute », dit-il. « D’une certaine manière, je me sens comme un touriste. J’apprécie une toute autre forme d’art.

Même le retard habituel des spectacles semblait faire partie de l’expérience, même si Garfield a dit un jour à la presse qu’il détestait être en retard.

« Tant que je suis à l’heure, tout va bien. Je peux m’asseoir et me détendre et laisser briller le retard de quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré en riant. « J’aime regarder les gens et je n’ai pas souvent l’occasion de me retrouver dans une situation où je ne suis pas une personne célèbre dans la pièce. C’est assez agréable.

Mais présenter ses dernières montres n’était pas l’objectif du PDG d’Omega. Avoir la mode en ville était l’occasion idéale pour une soirée de divertissement.

“Bien sûr, nous avons des montres, mais il s’agit de rassembler toutes les personnes que nous aimons”, a déclaré Aeschlimann.

Avant que les invités ne dégustent des anchois cantabriques, des gambas rouges crudo, du turbot et du bœuf Simmental maturé à sec, suivis d’une mousse au chocolat infusée au safran, l’exécutif a porté un toast à 2024.

“Je n’ai aucune idée [what’s] à venir – apparemment les défilés de mode étaient plutôt géniaux – prions pour une incroyable continuation de courage, de motivation et d’espoir », a-t-il déclaré.

Avec la position de l’horloger comme sponsor officiel du chronométrage, Aeschlimann a déclaré dans la salle qu’on le verrait beaucoup plus avec les prochains Jeux olympiques de Paris 2024, invitant tout le monde à visiter la Maison Omega qui sera située à proximité du musée d’Orsay.

Plus tôt, il avait déclaré que même si l’année 2024 n’apportait « aucune garantie de croissance d’une entreprise », il était serein grâce à l’expérience accumulée pendant la période de pandémie et à une bonne dynamique. « Pendant les années de COVID[-19]nous avons réalisé des ventes record dans certains pays », a-t-il déclaré, attribuant le succès à la capacité d’Omega à déclencher l’émotion.

“Nous avons beaucoup de chance d’inspirer les gens et les Jeux Olympiques sont le meilleur moyen”, a-t-il poursuivi.

Selon le dirigeant, l’horloger appartenant à Swatch a enregistré en 2023 sa meilleure année de commerce électronique aux États-Unis, tout comme certains de ses magasins physiques, ce qui représente une croissance marquée sur le territoire.

Lorsqu’on lui a demandé si la marque chercherait à s’élever ou à acquérir du capital de marque cette année, Aeschlimann a répondu que le premier objectif à lui seul était « trop opportuniste » et constituait un choix commercial à court terme.

“Avec un bon capital de marque qui va également croître, vous vous assurez alors que pour la prochaine génération, vous continuerez à respecter vos valeurs”, a-t-il poursuivi. “L’équité a plus de valeur que l’élévation.”

