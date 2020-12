Les entreprises de smartphones lancent des appareils avec trois caméras ou plus depuis le début de 2018 et l’approche multi-caméras est devenue pratiquement universelle. Selon l’agence de recherche Omdia, les smartphones à quatre caméras sont les plus populaires parmi les consommateurs en 2020, surpassant la solution à trois caméras.

Les avantages de plusieurs appareils photo sont évidents: avec plus d’objectifs et de capteurs, les smartphones peuvent prendre de meilleures variations de photos sans compromettre la qualité.

Omdia a déclaré que les téléphones avec plusieurs appareils photo ne sont plus considérés comme premium – la fonctionnalité est devenue une nécessité même dans les smartphones de milieu de gamme à bas prix. Bien sûr, la majorité des configurations à quatre caméras dans les segments de milieu de gamme et d’entrée de gamme ajoutent des caméras macro et à capteur de profondeur, qui sont principalement là pour faire les chiffres, et nous obtenons principalement une configuration régulière plus ultra-large se présentant comme une caméra quadruple.

Pour ce qui est du seul T3 2020, près de 60% de toutes les expéditions concernaient des smartphones avec quatre caméras, Realme étant l’une des sociétés qui n’a pas expédié de téléphone à caméra unique, simplement parce qu’elle a abandonné son seul appareil de ce type.

En regardant la part de marché et la façon dont chaque entreprise aborde le sujet de la caméra, Apple a été assez conservateur. Il a récemment lancé l’iPhone SE (2020) avec un seul appareil photo et a réussi à rassembler environ un tiers de toutes les ventes. À l’autre extrémité du spectre se trouve Xiaomi, où trois téléphones sur cinq ont quatre tireurs, et plus de 80% des téléphones ont plusieurs appareils photo.

La source