Ombres du sommeil de l’enfance : lien entre la génétique et la qualité du sommeil

Résumé: De nouvelles recherches révèlent que les variantes génétiques influençant les habitudes de sommeil chez les adultes affectent également la qualité et la durée du sommeil des enfants.

En analysant les données de 2 458 enfants, l’étude a révélé que ceux ayant une prédisposition génétique à l’insomnie connaissaient davantage de troubles du sommeil, tandis que ceux enclins à un sommeil plus long étaient confrontés à des réveils nocturnes fréquents.

Ces découvertes suggèrent que les problèmes de sommeil pourraient persister tout au long de la vie, ce qui souligne la nécessité d’une identification et d’une intervention précoces chez les enfants présentant un risque de mauvais sommeil.

Faits marquants:

L’étude a utilisé un score de risque polygénique initialement développé pour les adultes afin d’évaluer les problèmes de sommeil chez les enfants. Les résultats indiquent que la génétique joue un rôle constant dans les habitudes de sommeil, depuis la petite enfance jusqu’à l’adolescence. Les chercheurs soulignent les avantages potentiels d’une détection précoce et de mesures préventives pour les enfants génétiquement prédisposés aux troubles du sommeil.

Source: Wiley

Des recherches antérieures ont identifié des variantes génétiques associées à l’insomnie et à la durée du sommeil chez les adultes.

Aujourd’hui, une étude publiée dans le Journal de psychologie et de psychiatrie de l’enfant a constaté que ces variantes affectent également probablement la qualité et la quantité du sommeil chez les enfants.

Les auteurs ont noté qu’en montrant que les gènes prédisposant les adultes à l’insomnie jouent également un rôle dans le mauvais sommeil de la petite enfance à l’adolescence, ils fournissent une preuve indirecte d’un trait de « mauvais sommeil » tout au long de la vie. Crédit : Actualités des neurosciences

Dans l’étude portant sur 2 458 enfants d’ascendance européenne, les enfants génétiquement prédisposés à l’insomnie (sur la base d’un score de risque polygénique développé pour les adultes) présentaient davantage de problèmes de sommeil de type insomnie, tels que des réveils fréquents ou des difficultés à s’endormir, comme l’ont rapporté leurs mères, tandis que ceux qui étaient génétiquement prédisposés à un sommeil plus long avaient une durée de sommeil plus longue mais étaient également plus éveillés pendant la nuit à l’adolescence.

Les auteurs ont noté qu’en montrant que les gènes prédisposant les adultes à l’insomnie jouent également un rôle dans le mauvais sommeil de la petite enfance à l’adolescence, ils fournissent une preuve indirecte d’un trait de « mauvais sommeil » tout au long de la vie.

« Notre étude montre que la susceptibilité génétique à un mauvais sommeil se transmet des adultes aux enfants. Cette découverte souligne l’importance de la reconnaissance et de la prévention précoces », a déclaré l’auteur correspondant Desana Kocevska, PhD, de l’Institut néerlandais des neurosciences et du centre médical universitaire Erasmus MC de Rotterdam.

