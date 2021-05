Omarion, Donnie Wahlberg démasqués comme Yeti, Cluedle-Doo

Alerte spoil! Ce qui suit contient des détails de l’épisode du 19 mai de Fox « The Masked Singer », y compris l’identité des célébrités démasquées.

« Masked Singer » de la semaine dernière a révélé que trois poupées russes se cachaient à l’intérieur du costume avant d’être renvoyées chez elles. Cette semaine, les stars sous deux costumes ont été démasquées.

En plus de la célébrité du chant qui n’a pas dépassé les demi-finales de ce soir, le mystérieux et antagoniste Cluedle-Doo a enlevé son bec.

Le panel – Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke – a fait avancer les choses avec l’ancien chanteur de Hootie & the Blowfish Darius Rucker.

Au fur et à mesure que le cinq se déversait sur les paquets d’indices typiques, des indices supplémentaires ont été fournis au panneau via un parachute, révélant une connexion à chacun des détecteurs de l’émission.

Voici comment la nuit s’est passée.

« Go Yeti! »: Le panneau célèbre le joueur glacé

Des indices: Pendant le paquet d’indices de la créature, Yeti a parlé de retrouver son père à l’âge adulte. En outre, servant de conseils pour l’identité du challenger, des panneaux pour le pôle Nord et la poste, ainsi qu’une paire d’horloges de grand-père ont été inclus.

Sa performance de « Celebration » de Kool & The Gang a fait hurler Scherzinger et Rucker a crié « Go Yeti! »

L’indice parachuté du concurrent – une planche de surf qui lisait Santa Monica – ciblait Scherzinger. « Nicole, je n’oublierai jamais la fois où nous nous sommes frottés les coudes à Santa Monica », a déclaré Yeti.

Suppositions: Scherzinger a pensé au chanteur de R&B Marques Houston et au chanteur de « Let’s Do It Again » J Boog. Jeong déçu Justin Bieber était sous le costume, tandis que Rucker est allé avec le chanteur de « Thong Song » Sisqó.

La « Tequila » de Black Swan est l’étagère supérieure

Des indices: Thicke, fils du regretté acteur et natif du Canada Alan Thicke, s’est enthousiasmé quand il a vu une illustration d’une feuille d’érable dans la trousse d’indices de Black Swan. L’extrait comprenait également une étiquette de nom qui disait « Bonjour mon nom est 1 » et un aquarium.

Le choix de Black Swan de « Tequila » de Dan + Shay était la chanson parfaite pour mettre en valeur son talent. Rucker a déliré le concurrent avait une «grande voix». L’animateur Nick Cannon a qualifié la performance «d’incroyable, incroyable».

L’indice de Black Swan s’adressait davantage à Thicke. Un bracelet VIP de célébrité fait allusion à leur accroche très médiatisée. « Robin, je suis un grand fan, j’aime ta musique, j’aime même les blagues de ton père », a déclaré Black Swan. « C’était génial de te croiser à cette soirée d’après. »

Suppositions: Jeong a mis son argent sur le chanteur islandais Björk. Rucker soupçonnait que l’oiseau pourrait être la chanteuse « ironique » Alanis Morissette. Bien que cela puisse sembler fou, l’instinct de Thicke a pointé vers la chanteuse de « Call Me Maybe » Carly Rae Jepsen.

Jeong « voulait plus » de Chameleon

Des indices: Dans sa trousse d’indices, Chameleon a rappelé à quel point se déplacer constamment pendant son enfance était «très difficile». L’emballage mettait également l’accent sur une pile de briques et un bus à impériale.

La version de Chameleon de « Oh Boy » de Cam’ron, mettant en vedette Juelz Santana, a accroché Jeong. « J’en voulais plus! » il a dit.

Un serpent doré est tombé du parachute pour Rucker pour rappeler au musicien une époque où lui et Chameleon étaient ensemble. « Nous avons partagé la scène et Phoenix était là, et les chiens de maïs étaient délicieux », a déclaré le concurrent.

Suppositions: Rucker espérait marquer un touché avec le receveur large des Arizona Cardinals Larry Fitzgerald Jr. McCarthy a dit à son rappeur RiFF RAFF était sous le costume de caméléon. Jeong a lancé l’artiste « I’m Different » 2 Chainz dans le mix.

Piglet offre la « perfection »

Des indices: Piglet a révélé qu’il avait ralenti ces dernières années. «J’ai eu un emploi du temps exténuant pendant la majeure partie de ma carrière», a-t-il déclaré. « Mais maintenant, j’aime juste la vie simple, à la maison avec ma famille. Aménagement paysager, grillades et football Sunday Funday. C’est mon endroit heureux. »

La performance de Porcinet de « Bruises » de Lewis Capaldi a bouleversé Scherzinger. «C’était de loin votre meilleure performance vocale», a-t-elle loué. « C’était la perfection. »

Un jeton de poker est tombé du parachute pour McCarthy et a ajouté un indice supplémentaire. «Eh bien, je vais toujours tout faire pour vous,» dit Porcinet, «surtout pour la charité.

Suppositions: Les indices, pour McCarthy, ont peint une image du chanteur de 98 degrés Drew Lachey. Jeong a évoqué le chanteur principal de Good Charlotte, Joel Madden, tandis que les instincts de Rucker suggéraient le musicien country Tim McGraw.

Cluedle-Doo volants plumes

Le règne de terreur de Cluedle-Doo a pris fin mercredi soir. Après la performance de Piglet, il a révélé ses plans pour démasquer, mais pas avant de monter sur scène. Son interprétation de « Return of the Mack » de Mark Morrison a étonné Jeong. «C’était exceptionnel», a-t-il loué. « C’était comme incroyablement bon. »

Et selon une girafe parachutée, il semble que les deux aient un lien plus profond. « Ken, ce n’est pas la première fois que nous côtoyons des animaux ensemble, mais ce sera la dernière », a déclaré Cluedle.

Jeong et Rucker parient sur l’acteur Kevin James de « The King of Queens ». Thicke et Scherzinger ont deviné Jamie Foxx, lauréat d’un Oscar. McCarthy s’est enfermé sur le chanteur de « Locked Up » Akon.

Cluedle-Doo s’est avéré être nul autre que le mari de McCarthy, Donnie Wahlberg.

La grande révélation a inspiré Thicke à faire une course avec le trophée Golden Ear de McCarthy qu’elle a reçu pour avoir correctement deviné le plus grand nombre de candidats la saison dernière.

Scherzinger a encouragé Thick à «prendre et courir».

Il y a une « glacière » là où se trouvait Yeti

Lors de l’élimination de cette semaine, Yeti a été évincé, juste avant la finale. Avant que le célèbre visage sous la fourrure ne soit révélé, Cannon a partagé les premières suppositions du panneau et a rassemblé ses dernières intuitions.

Jeong coincé avec Bieber. Scherzinger a échangé le chanteur de « Savage Love » Jason Derulo pour l’artiste « Let Me Love You » Mario, qui était la première intuition de McCarthy. McCarthy a choisi Ne-Yo, la chanteuse de « Miss Independent ». Thicke est resté avec le chanteur B2K Omarion, et Rucker a doublé sur Sisqó.

Thicke a eu la bonne idée! Yeti, qui a été exclu de la compétition, s’est avéré être le chanteur de « Ice Box » Omarion.

Omarion a déclaré avoir participé à l’émission pour être défié. « Ce fut une expérience incroyable, alors merci les gars pour tous vos compliments », a-t-il ajouté. « Je l’apprécie vraiment et je me suis tellement amusé. »

Les épisodes de « The Masked Singer » peuvent être visionnés sur le site Web de Fox.