Omarion annonce une tournée Tell-All Docuseries Chronicling B2K

“Un mensonge se répand plus vite que la vérité, tout le monde a quelque chose à dire mais maintenant c’est mon tour”, déclare le chanteur Omarion dans l’ouverture de ses nouvelles docu-séries.

Quelques semaines seulement après une bataille absolument fascinante de Verzuz contre le crooner solo R&B Mario qui a attiré plus de 5 millions de téléspectateurs dans le monde, le leader de B2K Omari Grandberry a récemment annoncé qu’il sortait une série documentaire en 5 parties intitulée “Omega : le cadeau et la malédiction”.

Les docu-séries qui devraient sortir le 21 juillet sont résumées sur son site Web comme un; “Série de docu en 5 parties qui donne aux fans un aperçu exclusif de ce que c’est que de réussir, de faire la transition, de se reconstruire et d’évoluer pour devenir son propre homme”

La description ajoute que; “Omarion donne un accès sans précédent à sa vie privée et à sa carrière solo.”

Le film semble relater la réunion d’Omarion avec ses camarades du groupe “Lil ‘Fizz” Frédéric, Jarell “J-boog” Houston et De’Mario “Raz-B” Thornton, pour le Millennium Tour 2019.

La bande-annonce des docuseries, publiée sur l’Instagram officiel d’Omarion, présente un montage de clips qui inciterait n’importe quel fan de B2K à saisir ses perles et à s’accrocher au bord de son siège. Le groupe d’anciens idoles adolescents est suivi par des caméras au début de la tournée et, heureusement, ils ont continué à rouler alors que les choses commençaient à se dégrader. La bande-annonce de 3 minutes met en évidence des moments tels que le retrait de Raz-B de la tournée et quand Apryl Jones, la mère des deux enfants d’Omarion, A’mei Kazuko 6 et Megaa Omari 7, a choqué les fans en choisissant d’être Lil Fizz. Petite amie.

B2K bosse bosse bosses le drame alors qu’ils sont filmés à plusieurs reprises dans divers états de frustration les uns avec les autres, jurant, criant et agissant comme un imbécile. Même l’Omarion “indifférent” semble être assez ébouriffé et dans un clip semble être à quelques instants d’une altercation physique.

Au milieu du drame, cependant, nous voyons des moments électrisants du spectacle, y compris le groupe sortant de sous le sol de la scène et se verrouillant sur leur single à succès “Uh Huh”.

Les femmes du millénaire dans les foules à l’aube des tenues inspirées des années 2000 sont vues pleurer, chanter et crier pour leur membre préféré du groupe. Le clip se termine avec le chanteur principal disant avec inquiétude “quand ça cesse d’être amusant, je m’en vais”.

Dans une description pour les docu-séries, Omarion a noté qu’il se sentait “incompris et manipulé” et il a donné sa propre description personnelle de ce que “non dérangé” signifie vraiment.

Omarion a pris un coup à B2K après leur Verzuz Shade, Lil Fizz appelle Omarion ‘Lame’ dans InstaStory récent

Bien qu’Omarion ait été connu sous le nom de M. Unbothered après avoir choisi le silence sur son drame de bébé maman, sa bataille de Verzuz avec Mario a donné aux fans un meilleur aperçu de l’homme derrière la sauge brûlante. Comme indiqué précédemment après la bataille, chaque membre de B2K a posté le même clip de The Temptations (une mini-série chronique de l’ascension et de la chute du groupe à succès de Motown du même nom). Dans le clip, les membres restants de The Temptations regardent le leader David Ruffin les insulter après avoir été officiellement licencié. J-boog, Raz-B et Lil Fizz ont chacun sous-titré la vidéo “@Omarion “tu as été servi.”

Omari a répondu et a surnommé le trio ses “danseurs de fond” tout en ajoutant que “UPS embauche”.

Plus récemment, Lil Fizz a envoyé de l’ombre sur le chemin de son ex-compagnon. Après qu’Omarion ait envoyé un message sur le fait de ne jamais laisser “la merde boiteuse vous faire faire de la merde boiteuse”, Fizz a répondu en disant; “Si la chaussure vous va, achetez deux paires. Boiteux ** nigga.

OOOP !

Nous serons à l’écoute des docuseries d’Omarion pour la nostalgie, le thé et apparemment le drame.

Allez-vous?