La déclaration suivante a été fournie à DailyMail.com par un porte-parole d’Omar Vizquel:

« Depuis l’ouverture de la procédure de divorce avec ma femme, Blanca Garcia, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux et la presse pour s’engager dans une campagne de dénigrement contre moi destinée à faire pression sur les négociations juridiques.

«Ce faisant, elle cherche à me dépeindre comme quelqu’un que je ne suis pas. Tout au long de cette situation malheureuse, j’ai été limité dans mes déclarations publiques, car je ne crois pas qu’une bataille médiatique publique soit la manière de procéder à la dissolution de notre mariage. Cependant, je dois remettre les pendules à l’heure à la lumière de l’article d’aujourd’hui dans The Athletic.

«Permettez-moi d’être clair et sans équivoque. Je n’ai jamais frappé ni été violent envers ma femme, Blanca. Toute accusation contraire est fausse. Les deux incidents décrits dans The Athletic, l’un en Alabama en 2011 et l’autre dans l’État de Washington en 2016, remontent à des années et ont été soit rejetés, soit fermés. Blanca elle-même a demandé le rejet de l’affaire Washington et nous avons tous les deux affirmé aux autorités de l’Alabama que l’incident de 2011 était un différend verbal sur les différences dans nos relations.

«De plus, je n’ai jamais demandé à personne, de garder le silence ou de mentir sur les problèmes de notre relation. Comme je l’ai fait dans le passé, je continuerai à coopérer avec la Major League Baseball, sur toute enquête sur ces questions.

«Il est évident que mon mariage avec Blanca n’était pas parfait. C’était parfois tumultueux et difficile. Cela était dû en partie à mes infidélités qui ont souvent abouti à des disputes verbales entre nous et je suis désolé pour la douleur que mes indiscrétions ont pu causer. Malgré cela, j’ai fait un effort de bonne foi pour améliorer notre relation, notamment en assistant à de longues séances de thérapie conjugale pendant notre temps ensemble.

« J’ai toujours soutenu les aspirations professionnelles de Blanca et aidé à ses luttes personnelles, depuis le moment où je l’ai rencontrée en 2010 et tout au long de notre mariage. J’ai soutenu la myriade de cours de formation professionnelle qu’elle a suivis pendant notre mariage. Je l’ai également guidée et accompagnée à travers de multiples visites chez ses médecins pour le traitement de son état de santé mentale qui l’a affectée depuis avant que je la rencontre. Sa famille était toujours la bienvenue chez nous. En fait, sa mère vivait avec nous et sa famille élargie a passé de longues périodes à vivre chez nous, y compris sa sœur et sa nièce; la même sœur qui m’accuse maintenant à tort de violence contre Blanca.

« Je ne m’attendais pas à ce que cette procédure de divorce se déroule en public, mais je continuerai à me défendre et à défendre mon nom contre ces fausses accusations. Notre divorce doit être réglé par un tribunal, pas par un tribunal de l’opinion publique.