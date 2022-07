Omar Sachedina de CTV News en Ouganda pour l’anniversaire de l’expulsion d’Asie

Nous n’avions pas d’adresse ni même le moindre indice si la maison dans laquelle ma mère avait grandi serait toujours là, mais nous étions déterminés à la trouver, à retourner dans un endroit qui pourrait frapper un souvenir profond en voyant la familiarité dans les branches d’un arbre ou la douce odeur des mangues dans son petit village ougandais.

Pour moi, c’était un voyage que je voulais faire depuis longtemps pour renouer avec mes racines. Même si mes arrière-grands-parents sont nés dans ce qui est aujourd’hui l’Inde, ils – comme des milliers d’autres – ont fait le long et périlleux voyage à travers l’océan Indien vers l’Afrique de l’Est en tant qu’ouvriers sous l’Empire britannique. Ils se sont finalement installés en Ouganda, où mes grands-parents et mes parents sont nés.

J’ai non seulement bénéficié d’un mélange interculturel de cuisine – le kadhi et le khichdi (un plat indien) étaient aussi courants chez moi que le matoke (un plat ougandais) – mais aussi de la langue. Les dialectes indiens particuliers dans lesquels j’ai grandi, le kutchi et le gujarathi, contenaient également des mots et des phrases ougandais mélangés. Un hybride unique.

Ce sont des liens qui ne peuvent pas être rompus, même si vous êtes forcé de quitter votre pays comme mes parents l’ont été en août 1972, quand Idi Amin a donné 90 jours aux Asiatiques ougandais pour partir. Le seul pays que la plupart aient jamais connu et appelé chez eux.

Un demi-siècle plus tard, ma mère, la jeune femme partie adolescente, est revenue. Cette fois avec ses deux enfants, ma sœur et moi, à ses côtés. Nous avions parlé de faire le voyage quand mon père était encore en vie, mais contrairement à ma mère, il avait peu envie de revenir – trop de souvenirs difficiles.

Il a fallu 30 heures et quatre vols pour se rendre à Kampala. De Toronto à Montréal, puis à Bruxelles, une escale à Kigali, au Rwanda et enfin, la capitale de l’Ouganda.

Nous sommes partis pour Nabusanke – le village de ma mère – peu avant le lever du soleil, en nous fiant presque exclusivement aux repères gravés dans la mémoire de ma mère et à notre chauffeur local. Le trajet est d’environ 80 kilomètres, mais à cause des chemins de terre, des nids de poule, de la circulation et des boda bodas (taxis motos décrits comme des “moustiques de la route”), c’est un trajet qui a duré bien plus d’une heure.

Dans les petites villes, les points de repère deviennent des points de référence critiques et celui-ci n’était pas différent. La station-service d’où ma mère se souvenait avoir tourné à droite pour se rendre chez elle était toujours là. Mais les manguiers et les jambula (pruniers noirs) près de chez elle avaient été abattus.

Nous avons conduit.

Nous avons marché.

Nous avons passé un appel vidéo à ma grand-mère à Londres, car c’était aussi sa maison autrefois.

Ma sœur et moi avons désespérément cherché dans l’espoir de donner à ma mère et à nous un sentiment de paix en trouvant quelque chose lié à son passé.

Bientôt, il était clair que la façon dont l’esprit de ma mère avait préservé cette ville, à deux minutes de route de l’équateur séparant les hémisphères nord et sud, était très différente de la réalité.

Cinquante ans, c’est long. Assez longtemps pour que l’élan de la vie prenne le dessus et que le familier s’évanouisse dans l’étranger.

C’était flou.

Jusqu’à ce qu’un homme aide à déverrouiller les souvenirs du passé.

Le voyage de Sachedina pour en savoir plus non seulement sur l’histoire de sa famille, mais sur d’autres immigrants canadiens expulsés d’Ouganda, sera diffusé dans un documentaire exclusif de W5 en octobre pour le 50e anniversaire de l’expulsion d’Asie de l’Ouganda.