La réécriture radicale des règles électorales de la Géorgie, promulguée fin mars par le gouverneur républicain Brian Kemp, apporte de nombreux changements à la façon dont les élections seront administrées, y compris une nouvelle exigence de pièce d’identité avec photo pour voter par correspondance par courrier.

Les partisans républicains disent que la loi est nécessaire pour restaurer la confiance dans les élections en Géorgie. Les démocrates disent que cela limitera l’accès au vote, en particulier pour les électeurs de couleur. Voici un aperçu de certains des principaux problèmes:

L’Église épiscopale méthodiste africaine, l’évêque Reginald Jackson, annonce un boycott des produits Coca-Cola Co. à l’extérieur du Capitole de Géorgie le jeudi 25 mars 2021 à Atlanta

Le Conseil national des élections peut désormais prendre en charge les bureaux électoraux locaux et remplacer les fonctionnaires

Une grande partie du travail d’administration des élections en Géorgie est gérée par les 159 comtés de l’État. La loi donne au Conseil national des élections de nouveaux pouvoirs pour intervenir dans les bureaux électoraux de comté et pour destituer et remplacer les fonctionnaires électoraux locaux. Cela a conduit à craindre que le conseil d’État contrôlé par les républicains puisse exercer plus d’influence sur l’administration des élections, y compris la certification des résultats du comté.

Une cible d’intervention pourrait être le comté de Fulton, un bastion démocrate qui contient la majeure partie d’Atlanta. Le comté fortement peuplé a été en proie à des problèmes, y compris des longues files d’attente, et il est souvent pointé du doigt par les responsables républicains. En vertu de la loi, le conseil pouvait intervenir dans jusqu’à quatre comtés à la fois et installer un surintendant temporaire avec la capacité d’embaucher et de licencier du personnel, y compris des directeurs électoraux et des agents de vote.

Des manifestants à Atlanta organisent un rassemblement à l’extérieur du musée World Of Coca-Cola pour protester contre les dons de la société Coca-Cola à plusieurs politiciens qui soutiennent plusieurs projets de loi de vote qui sont une tentative de suppression des électeurs

Quiconque distribue des collations ou de l’eau aux électeurs en ligne peut être poursuivi.

La nouvelle loi érige en délit le fait que « toute personne donne, offre de donner ou participe à l’offre d’argent ou de cadeaux, y compris, mais sans s’y limiter, de la nourriture et des boissons » à toute personne faisant la queue pour voter. L’interdiction s’étend à 150 pieds d’un bureau de vote et à 25 pieds de toute personne faisant la queue.

Les défenseurs de la loi disent qu’ils tentent de sévir contre les organisations politiques ou les groupes de défense qui tentent d’influencer les électeurs juste avant qu’ils ne votent. Les critiques disent que c’est cruel et que cela pénaliserait même des groupes ou des individus non partisans pour quelque chose d’aussi simple que de donner de l’eau à quelqu’un qui attend dans une longue file. La chef de la minorité au Sénat de l’État démocratique, Gloria Butler, a critiqué la proposition jeudi avant que le projet de loi ne soit promulgué, déclarant: « Ils veulent faire un crime d’apporter de l’eau à grand-mère pendant qu’elle fait la queue. »

Les législateurs géorgiens affirment que les bureaux de vote seraient en mesure, mais pas tenus, d’installer des distributeurs d’eau en libre-service pour les électeurs.

Certains défenseurs de la loi, dont Tucker Carlson, ont affirmé que l’interdiction de distribuer de l’eau ne couvre que les organisations politiques – ce qui est la loi dans le Montana.

Mais la loi géorgienne dit spécifiquement «toute personne» – et pourrait inclure les amis et la famille des électeurs en ligne.

Le vote anticipé et les campagnes d’électeurs noirs alors que les habitants de Géorgie se rendaient à l’église étaient considérés comme essentiels pour assurer les victoires au second tour du Sénat pour Jon Ossoff et Raphael Warnock.

Le vote tôt le week-end a été élargi, plutôt que restreint

Les républicains avaient proposé à un moment donné de limiter le vote anticipé le week-end, un moment où de nombreuses églises noires conduisent les «âmes aux urnes» pour amener les fidèles à voter. Mais les républicains se sont inversés et la mesure élargit désormais le vote anticipé du week-end. Auparavant, un jour de vote le week-end était nécessaire, les comtés ayant la possibilité d’en offrir davantage. Désormais, deux samedis seront nécessaires et les comtés peuvent également offrir deux jours de vote le dimanche. Les républicains invoquent cette disposition pour affirmer qu’ils élargissent, plutôt que de restreindre, l’accès au vote.

« Contrairement à la rhétorique hyper-partisane que vous avez peut-être entendue à l’intérieur et à l’extérieur de ce dôme d’or, les faits sont que cette nouvelle loi élargira l’accès au vote dans l’État de Peach », a déclaré Kemp jeudi.

Le représentant de l’État Park Cannon, D-Atlanta, est placé à l’arrière d’une voiture de patrouille du Georgia State Capitol après avoir été arrêté par les Georgia State Troopers au Georgia State Capitol Building à Atlanta, le jeudi 25 mars 2021

Les courses au second tour de la Géorgie seront raccourcies

La Géorgie est le seul État du pays à imposer des élections au second tour entre les deux premiers à la suite d’élections générales au cours desquelles aucun candidat n’obtient la majorité. À l’instar de certains autres États, la Géorgie impose également un second tour aux candidats qui ne remportent pas la majorité à la primaire d’un parti.

Le système a été examiné de près par les républicains après que les sénateurs Raphael Warnock et Jon Ossoff ont remporté deux tours en janvier.

La nouvelle loi raccourcit la durée des écoulements de neuf semaines à quatre, les législateurs affirmant que la durée actuelle est « épuisante » et doit être raccourcie à une « période plus gérable ».

Les électeurs militaires et d’outre-mer utiliseront des bulletins de vote par correspondance pour classer tous les candidats possibles avant une élection primaire ou générale, permettant ainsi de déterminer leurs préférences lors de tout second tour. La Géorgie n’a eu que trois semaines avant le second tour jusqu’en 2013, lorsqu’un juge fédéral a ordonné un délai plus long pour donner aux électeurs militaires et étrangers plus de temps pour retourner les bulletins de vote.

La période plus courte signifie moins de temps pour le vote anticipé et le vote par correspondance. Le vote anticipé avait duré trois semaines avant le second tour. Désormais, le vote anticipé commencerait «dès que possible» mais au plus tard le deuxième lundi avant les élections, laissant peut-être aussi peu que cinq jours de semaine et aucun week-end de vote anticipé. Les électeurs auraient également moins de temps pour demander un bulletin de vote par correspondance.

Aucun nouvel électeur ne pouvait être inscrit dans la période précédant un second tour parce que la date limite d’inscription serait la veille de l’élection précédente.

Les manifestants opposés aux modifications des lois électorales de la Géorgie sont assis sur les marches du State Capitol à Atlanta, en Géorgie, alors que l’Assemblée législative se brise pour le déjeuner le lundi 8 mars 2021 à Atlanta

Les opposants jurent de continuer à lutter contre les nouvelles lois

Trois groupes ont déposé une plainte jeudi soir pour tenter de bloquer la loi. Le New Georgia Project, Black Voters Matter and Rise Inc. affirment que la loi viole les premier et 14e amendements de la Constitution américaine, ainsi que des parties de la loi fédérale sur les droits de vote qui stipulent que les États ne peuvent pas restreindre la participation des électeurs noirs.

« Ces mesures injustifiées auront pour effet individuel et cumulatif d’imposer des charges inconstitutionnelles au droit de vote, de refuser ou d’abréger le droit de vote des Géorgiens noirs et de refuser aux électeurs noirs en Géorgie une chance égale de participer au processus électoral et d’élire des candidats de leur choix », indique le procès, qui est intenté contre le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et la commission électorale de l’État de Géorgie.

Les opposants se tournent également vers le Congrès, qui envisage des normes de vote à l’échelle nationale. Une mesure soutenue par les démocrates a été adoptée par la Chambre plus tôt ce mois-ci, mais se heurte à l’opposition des républicains du Sénat qui se méfient d’une prise de contrôle fédérale des élections nationales.

La proposition fédérale créerait une inscription automatique des électeurs dans tout le pays, permettrait aux anciens criminels de voter et limiterait les moyens par lesquels les États peuvent retirer les électeurs inscrits de leurs listes. Il élargirait le vote par correspondance, favoriserait le vote anticipé et donnerait de l’argent aux États pour suivre les bulletins de vote par correspondance.