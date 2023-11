« Omar », l’histoire envoûtante d’un érudit islamique asservi – The Vacaville Reporter

La scène d’ouverture de l’acte 2 de « Omar », lauréat du prix Pulitzer 2023 pour la musique actuellement à l’Opéra de San Francisco, est particulièrement mémorable et poignante et, à certains égards, témoigne de la qualité spirituelle de cet artiste entièrement américain du moment. opéra sur un érudit islamique asservi du XIXe siècle.

Situé dans la prison du comté de Fayetteville (Caroline du Nord) au début des années 1800, Omar, chanté et joué par le ténor Jamez McCorkle, s’est évadé de sa plantation de Caroline du Sud et se retrouve derrière les barreaux.

Dans ce tout premier opéra de 2022 de la chanteuse-compositrice Rhiannon Giddens et du compositeur Michael Abels, Eliza, chantée par la mezzo-soprano Laura Krumm, la fille d’Owen, riche propriétaire d’une plantation, presse son père d’acheter Omar, qui a appris à parler. Anglais et a également écrit une écriture arabe, peut-être tirée du Coran, sur le mur de la cellule de la prison.

Pour paraphraser, Krumm chante « la meilleure magie de toutes, la parole de Dieu, écrite sur le mur de la prison ». Et Owen, chanté par le baryton Daniel Okulitch, achète Omar.

Ce faisant, le scénario tiré de l’autobiographie d’Omar, le seul récit d’esclaves écrit en arabe, est projeté non seulement sur un fond de scène mais aussi sur les vêtements d’Omar – et aussi sur les vêtements des esclaves noirs surnuméraires et à peu près tout le reste dans ce film envoûtant. production. Il est conçu par Christopher Myers, dont les décors et les projections sont définis par une magnifique écriture arabe, mis en scène par Kaneza Schaal, dirigé avec aplomb et conviction inébranlable par John Kennedy et superbement chorégraphié par Kiara Benn.

En bref, l’opéra raconte l’histoire d’Omar ibin Said, qui a été enlevé de son pays d’Afrique de l’Ouest (aujourd’hui le Sénégal) en 1807 (un an avant la législation fédérale interdisant l’importation d’esclaves). Malgré les horreurs et la brutalité de l’esclavage, il adhère avec ferveur à sa foi et à son identité et écrit son histoire personnelle, une histoire qui devient une partie de l’histoire américaine dont les lycéens américains n’entendent probablement pas parler ou ne lisent pas : 1619, lorsque les premiers ouvriers noirs en anglais, les Nord-Américains ont été amenés à Jamestown, en Virginie. En fin de compte, « Omar » est une histoire de noirceur, de travail libre qui a construit une grande partie de l’Amérique primitive, en particulier dans le Sud, sur des terres initialement peuplées d’Indiens d’Amérique.

Du début à la fin, en un peu moins de trois heures, le livret de Giddens raconte une histoire relativement simple des progrès d’Omar dans une société blanche, une histoire de lutte, de changement et d’adaptation accompagnée d’un riche menu de combinaisons musicales typiquement américaines, mêlant kora ouest-africaine. (un luth-harpe à long manche) avec des sons de bluegrass, de Negro spirituals, de folk, de jazz et de classique occidental.

Il est intéressant de noter que Giddens et Abels ont demandé que l’orchestre inclue plusieurs types différents de tambours africains, du tar au ghaval en passant par le tambour parlant et les djembés. Ainsi, tout au long, le public a un aperçu sonore d’une polyphonie dense et participative centrée sur l’Afrique qui reflète le lien entre la hauteur de la voix humaine, le chant et la musique ; d’où l’idée des tambours « parlants », de l’appel et de la réponse, créant une conversation musicale qui, outre le vocalisme dynamique de plusieurs chanteurs, est au cœur de la partition.

McCorkle fait ses débuts dans la compagnie dans le rôle d’Omar, qui a créé le rôle d’Omar lors de la première mondiale de l’opéra au Spoleto Festival USA à Charleston, en Caroline du Sud et l’a interprété dans plusieurs autres villes, dont Chapel Hill, Boston et Los Angeles. Dès son premier air, racontant son trouble et son angoisse, sa voix rayonne de colorations sombres qui surprennent souvent.

Ses interactions avec sa mère, Fatima, chantées et interprétées par la mezzo-soprano Taylor Raven, comptent parmi les points forts vocaux de l’opéra. Tout aussi remarquables sont les scènes de McCorkle avec Julie, une amie lors de son esclavage, un rôle interprété par la soprano Brittany Renee, dont la voix résonne avec clarté et confiance.

Les costumiers ont utilisé l’anglais, l’arabe et plusieurs langues africaines imprimées sur les vêtements des chanteurs et des acteurs. L’une des projections de Myers, un diagramme aile à aile d’Africains réduits en esclavage dans la cale d’un navire, est un véritable spectacle. Vers la fin de l’opéra, plus de 20 chanteurs ont élevé la voix au niveau de l’orchestre, tandis que 18 autres étaient répartis dans les allées et les balcons supérieurs du War Memorial Opera House, tandis que McCorkle se tenait seul sur scène, les mains levées en prière à Allah. .

Le temps nous dira si ce nouvel opéra, le premier écrit par des compositeurs noirs, se classe parmi plusieurs autres opéras américains majeurs du XXIe siècle, dont « Dr. Atomic » et « Dead Man Walking » de Jake Heggie. Mais il est clairement en lice et pourrait bien être en tête du peloton.

SI VOUS ALLEZ

Opéra de San Francisco

Quoi: “Omar”

Quand: Du samedi au 21 novembre

Où: Opéra commémoratif de guerre,

301, avenue Van Ness, San Francisco

Des billets: 10 $ à 426 $,

27,50 $ pour la diffusion en direct du 11 novembre

Téléphone: (415) 864-3330

En ligne: www.sfopera.com