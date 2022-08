Omar J. Dorsey et Henry G. Sanders parlent de la dernière saison de #QueenSugar

Une série dramatique primée touche malheureusement à sa fin et nous avons TOUS les détails sur ce à quoi s’attendre avant de lui dire adieu.

Comme indiqué précédemment, “Queen Sugar” d’OWN revient cet automne pour sa septième et dernière saison avec une sélection de réalisateurs étoiles de retour, dont la créatrice et productrice exécutive Ava DuVernay qui dirigera l’épisode final dans un moment complet. .

La saison 7 comprendra le casting récurrent; Rutina Wesley (Nova), Kofi Siriboe (Ralph Angel), Tina Lifford (Violet Bordelon), Omar J. Dorsey (Hollywood Desonier), Nicholas Ashe (Micah), Bianca Lawson (Darla) et Henry G. Sanders (Prosper Denton).

Non seulement cela, mais les stars invitées de retour pour la saison 7 incluent le lauréat du prix Emmy Glynn Turman, le défunt père des frères et sœurs Bordelon; les nominés aux Emmy Awards, Tracie Thoms, dans le rôle de l’amour de Nova au lycée, et Sharon Lawrence dans le rôle de Lorna, la mère de Charley Bordelon ; Greg Vaughan, lauréat d’un Emmy Award, en tant qu’ancien partenaire de Nova; Vanessa Bell Calloway («This Is Us», «Shameless»), Amirah Vann dans le rôle de l’ennemi juré de la famille Parker Campbell; et Brian Michael en tant qu’ami de lycée de Ralph Angel et actuel policier Toine.

Exclusif: Omar Dorsey discute de la saison 7 de “Queen Sugar”

Lors de la conférence 2022 de l’Association nationale des journalistes noirs, la star de “Queen Sugar”, Omar J. Dorsey, a donné aux membres de la presse des détails exclusifs sur la prochaine finale de l’émission.

Selon Dorsey, dont la représentation d’Hollywood a encapsulé les fans depuis la première saison, cette saison se concentrera sur le pardon au sein de la famille Bordelon, quelque chose dans lequel Hollywood connaît bien.

Hollywood, le mari de Violet “Tante Vi” Bordelon, a été pardonné après que Vi ait découvert qu’il était toujours légalement marié à son ex-femme afin qu’elle puisse rester assurée et recevoir ses médicaments bipolaires. De plus, dans la saison 6, Hollywood et le reste de la famille ont dû travailler pour pardonner à Ralph Angel après qu’il les ait tous mis en danger en volant dans l’entrepôt de Landry, mais pas avant qu’Hollywood ne le redresse pour ses actions insensées.

Apparemment, le pardon sera un thème récurrent cette saison pour la famille des cultivateurs de canne à sucre.

“C’est une famille”, a déclaré Omar Dorsey au NABJ. « Vous ne voulez pas vous accrocher aux choses aussi longtemps, mais après un certain temps, il faut qu’il y ait une conversation. Ces choses doivent arriver pour vous rendre à nouveau entier.

Dorsey a également ajouté que cette saison sera à nouveau impactée par l’influence d’avoir des réalisatrices entièrement féminines. Depuis la création de l’émission en 2016, la créatrice et productrice exécutive Ava DuVernay s’est engagée à embaucher exclusivement des femmes comme réalisatrices et elle a tenu cette promesse tout au long de la série. Au cours de ses sept saisons, “Queen Sugar” a employé 42 femmes pour diriger des épisodes de l’émission et 39 d’entre elles étaient des réalisateurs de télévision scénarisés pour la première fois aux États-Unis.

Selon Dorsey, les dames dans les coulisses ont un impact direct sur les représentations des acteurs, la sienne en particulier.

“Le niveau de sensibilité qu’ils ont – ce n’est pas ce machisme exagéré [portrayal]” a déclaré Dorsey lors de la conférence NABJ. « J’attribue cela aux réalisatrices avec qui j’ai travaillé, c’est une bénédiction. Nous l’appelons l’effet Ava », a-t-il ajouté.[And now] J’ai travaillé avec beaucoup plus de réalisatrices que de réalisateurs masculins que jamais dans ma vie, ce qui est ‘wow’ pour moi. D’autres émissions sur lesquelles je travaille, au moins la moitié des réalisateurs sont des femmes. C’est ce que l’effet Ava vraiment est.”

Pourtant, malgré l’indéniable effet Ava que la série possède et se répand à travers Hollywood, Dorsey a admis qu’il était toujours choqué que Queen Sugar regorge de trophées. Après des années de scènes déchirantes et de moments mémorables, l’émission OWN n’a pas encore reçu une seule nomination aux EMMY, SAG ou Golden Globe. Remarquez que la série a remporté des Image Awards, des AAFCA et un trophée du choix du public, mais Dorsey a déclaré aux journalistes qu’il trouvait déroutants certains snobs de remise de prix.

Nous sommes enclins à être d’accord.

“J’abandonne, je suis membre de l’Académie, non?” dit un Dorsey candide. “Je pense qu’ils sont tellement habitués à regarder ces émissions et à entendre les émissions à la mode qu’ils sautent dessus – et j’ai été extrêmement choqué.”

Il a également rappelé que “This Is Us” et “Queen Sugar” avaient tous deux été salués comme les meilleurs prétendants aux noms EMMY en 2016, mais la série OWN avait été snobée sans cérémonie.

“This Is Us” a obtenu toutes les nominations et nous n’en avons eu AUCUNE”, a ajouté Dorsey. « J’étais abasourdi, j’ai dit : ‘Qu’est-ce qu’on est censés faire ?’ je [just] pense qu’il n’y avait pas assez de buzz à l’Académie », a-t-il conclu.

Malgré la déception dans le circuit des récompenses, le spectacle d’Ava Duvernay a conquis le cœur des téléspectateurs qui verront non seulement le casting de retour et les invités, mais ils ressentiront la présence d’un personnage central.

Exclusif : Henry G. Sanders parle de l’impact d’Ernest Bordelon

Étoile de la “reine du sucre” Henry G. Sanders était sur place avec Omar J. Dorsey lors de la conférence NABJ et il a parlé aux journalistes de quelqu’un qui est resté un incontournable de la série malgré son départ dans le premier épisode.

Patriarche de la famille “Queen Sugar” Ernest Bordelon (Glynn Turman) n’a été présenté que brièvement dans la série, mais c’est son décès qui a conduit les épisodes. Après être décédé de façon inattendue et avoir laissé sa ferme de canne à sucre de 800 acres à ses trois enfants; Charley, Nova et Ralph Angel, les actions, la volonté et l’héritage antérieurs d’Ernest ont eu un impact direct sur la famille Bordelon.

Selon Sanders, qui incarne l’ami de longue date d’Ernest et son collègue fermier, Prospère Denton, Prosper joue un rôle en s’assurant que les Bordelon honorent les souhaits d’Ernest et préservent leur droit d’aînesse.

“Prosper leur rappelle ce que leur père attendait d’eux, ce que leur père attendait d’eux, alors il apporte cette histoire au présent”, a déclaré Sanders lors de la conférence NABJ.

Sanders a également noté que la présence d’Ernest continuera à se faire sentir même jusqu’à la finale de la série.

« Ils parlent d’Ernest et de la terre, je pense que c’est ce qu’Ava essayait de faire ; gardez Ernest présent dans cette famille », a-t-il ajouté. “Tout le monde savait qu’Ernest Bordelon était là et ce sont ses enfants. C’est un bel arc à avoir de la saison 1 au dernier épisode de la saison 7. »

“Queen Sugar” revient à OWN cet automne pour sa septième et dernière saison le 6 septembre.

—dani canada