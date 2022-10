Omar Dorsey et Tina Lifford parlent de “Queen Sugar”

Un tout nouvel épisode de la série à succès “Queen Sugar” d’OWN est diffusé ce soir, il est donc normal que nous nous préparions en vous offrant un petit quelque chose de spécial.

Tina Lifford et Omar Dorsey réfléchissent à leurs expériences “Queen Sugar”

Nous voulions partager une interview que notre directrice principale du contenu, Janeé Bolden, a réalisée avec Tina Lifford et Omar Dorsey, qui jouent le couple bien-aimé Violet Bourdelon et Hollywood Desonier dans la série.

Nous avons demandé à Tina et Omar de travailler sur “Queen Sugar” pendant sept saisons et les types de réactions qu’ils obtiennent lorsqu’ils rencontrent des fans.

« Vous savez ce qui est si fou ? Je pourrais être au Kenya, je pourrais être n’importe où et la première chose que les gens disent est ‘où est tante Vi ?’ », a déclaré Omar Dorsey à BOSSIP. « Nous sommes devenus si synonymes l’un de l’autre. Je pourrais être avec ma copine et les gens me diront ‘Où est tante Vi ?’ “Je ne sais pas, mais Crystal est ici.”

“Cela résonne avec les gens”, a déclaré Dorsey à propos de la relation entre Hollywood et Vi. « Hashtag #RelationshipGoals. Les gens aiment voir ce genre d’amour devant la caméra, ils aiment le voir reflété et je pense que c’est ce que je vais emporter avec moi. J’espère que je pourrai apporter ce genre d’amour, que je réalise ou écrive ou que je joue à nouveau quelque chose parce que cela fait que les gens se sentent bien. Ce sont deux personnes qui s’aiment vraiment. Deux personnes que nous connaissons vraiment. C’est mon oncle, c’est ma tante, c’est mon cousin, c’est mon frère, c’est ma sœur. Nous connaissons ces gens. C’est quelque chose que j’emporterai toujours avec moi.

Tina Lifford a confirmé qu’elle aussi avait rencontré un certain nombre de fans qui s’attendaient à voir son partenaire de scène quelque part à proximité lorsqu’ils seraient rencontrés.

“Le revers de cette histoire est mon expérience, parce que quand les gens me rencontrent, c’est ‘Où est Hollywood?'”, a déclaré Lifford à BOSSIP. « Nous sommes donc vraiment considérés comme un. Un mais avec indépendance, avec distinction. Je pense que l’une des choses qui se traduisent à travers le travail que j’ai vécu avec Omar est que c’est simplement confortable d’être ensemble. Je connais la femme d’Omar, Crystal, elle est MERVEILLEUSE, n’est-ce pas ? Mais quand je monte sur le plateau, il y a juste ce vrai confort comme si c’était ma chaussure ou mon peignoir préféré juste là. Et rien n’est retenu. Il n’y a rien de couvert. C’est juste l’énergie et je ne parle pas seulement de notre énergie, mais l’énergie de l’idée se penche sur elle-même d’une manière vraiment confortable et les gens réagissent à cela. Nous les faisons se sentir bien.

Jusqu’à présent cette saison, tante Vi était en assez bonne santé, mais nous avons interrogé Tina Lifford sur le diagnostic de lupus de son personnage et sur ce que cela a été pour elle de jouer quelqu’un aux prises avec la maladie.

“Je pense que les écrivains ont brillamment abordé le lupus”, a déclaré Lifford à BOSSIP. ” J’ai des amis qui font face à des maux vraiment difficiles, et il y a une grande différence entre ceux qui appartiennent à leurs maux et les autres qui appartiennent à la vie et Vi appartient à la vie. Elle ne pense pas à son lupus jusqu’à ce qu’il se manifeste et quand il se manifeste, c’est toujours lié au stress pour elle. Elle est toujours trop responsable ou donne trop d’énergie à quelqu’un d’autre. C’est alors qu’elle a une poussée. Mais quand elle n’est pas dans son épisode, Vi veut toujours vivre sa vie. Je pense que c’est un cadeau que les scénaristes font au public. Lorsque nous nous concentrons sur la vie, puis les autres choses, les complications, les défis vivent tous dans le même seau appelé la vie.

Après avoir passé sept saisons sur “Queen Sugar”, nous avons dû interroger Omar et Tina sur leur plus gros point à retenir de la série. Pour Omar Dorsey, il dit que l’engagement d’Array Productions envers la parité des sexes en n’utilisant que des réalisatrices dans la série l’a aidé à grandir dans son métier.

“Je fais des films depuis 1998 et j’ai eu une réalisatrice toute ma vie avant” Queen Sugar “”, a déclaré Dorsey à BOSSIP, avant de révéler que c’était la créatrice de “Queen Sugar”, Ava DuVernay, qui l’avait dirigé dans Selma« Une réalisatrice pourrait faire ressortir quelque chose de moi de différent de ce qu’un réalisateur masculin pourrait faire. Une direction de sensibilité qu’une femme pourrait me donner, ou une façon de regarder une ligne, ou une circonstance qu’une réalisatrice pourrait me donner pourrait être différente de ce qu’un réalisateur masculin aurait pu donner. Cela me donne plus de couleurs en tant qu’acteur. J’ai la chance d’avoir la quarantaine de réalisateurs que nous avons eus, des femmes qui sont venues et m’ont appris une façon différente d’agir sans être battu par le machisme, et avoir une certaine sensibilité à cela, a fait de moi un meilleur acteur .”

Pour sa part, “Queen Sugar” lui a permis de faire l’expérience de travailler avec un groupe de personnes entièrement engagées à se présenter et à se montrer.

“Ce qu’il m’a montré, c’est le pouvoir de l’intentionnalité”, a déclaré Lifford à BOSSIP. «Je crois que si nous devions interviewer tous les acteurs clés de ce succès, chaque personne est venue à cette fête avec une intention très claire et l’intention était en fait alignée sans même que nous le sachions. Ainsi, il a vécu, il a respiré, il s’est développé et il est devenu quelque chose de plus grand que n’importe lequel d’entre nous aurait pu prévoir individuellement en raison de l’intention connectée et résonnante de chacun.

Magnifiquement dit!

Assurez-vous d’écouter le nouvel épisode de “Queen Sugar” ce soir, mardi 4 octobre à 20h HNE / 19h CST sur OWN.