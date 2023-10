Omar Coleman revient pour tout faire pour Plainfield North – Shaw Local

Rappelé à l’université en deuxième année l’année dernière, Omar Coleman de Plainfield North a vu sa saison se terminer par une blessure au pied lors du deuxième match.

Coleman est de retour maintenant et fait à peu près tout pour les Tigres.

« Lors du deuxième match, j’ai eu une blessure à Lisfranc », a déclaré Coleman. «J’ai été opéré environ deux semaines après la blessure. J’étais de retour en février et j’ai travaillé pour revenir en pleine forme tout l’hiver et jusqu’au printemps.

« L’année dernière, j’étais excité à l’idée d’être étudiant en deuxième année à l’université et de montrer ce que je pouvais faire, alors j’avais vraiment hâte de revenir et de le montrer maintenant. »

Coleman est devenu l’un des meilleurs meneurs de jeu offensifs pour Plainfield North (2-3). Le receveur junior a réussi un touché de 85 verges lors d’une défaite contre Joliet West – un match dans lequel il a terminé avec quatre attrapés pour 121 verges – et a été une menace constante dans le jeu de passes.

Il renvoie également des coups de pied et des punts.

Cependant, là où Coleman va vraiment surprendre les gens, c’est quand, après avoir capté une passe de touché, il intervient pour prendre le point supplémentaire. Coleman est également le botteur et le parieur de son équipe.

« L’entraîneur parlait de la façon dont nous avions besoin d’une étincelle et je pense que toute la saison, à chaque match, nous avons besoin de cette grande étincelle avec un grand jeu qui fait appel à toute l’équipe, offensive et défensive. J’aime essayer d’être ce gars-là pour notre équipe. — Omar Coleman, junior de Plainfield Nord

Il a réussi un panier gagnant de 17 verges avec 1 minute et 47 secondes à jouer lors d’une victoire de 10-7 contre Oswego la semaine dernière.

« J’ai raté un panier plus tôt dans le match, donc en sortant pour le deuxième, je n’étais pas nécessairement nerveux, mais je savais que je devais y arriver », a déclaré Coleman. «Je savais que je le ferais parce que nous étions juste sur la ligne de but. Vous en connaissez l’importance, donc c’est excitant, mais il restait encore du temps, donc vous saviez que quelque chose pouvait encore arriver. Mais notre défense a réussi à en finir.

L’entraîneur de Plainfield North, Anthony Imbordino, sait qu’avoir quelqu’un d’aussi polyvalent que Coleman est tout un luxe.

« Il a travaillé dur pour se remettre de sa blessure », a déclaré Imbordino. « C’est un bon athlète et nous aimons mettre les athlètes dans des positions qui leur permettront de réussir. Il a une assez bonne jambe pour un botteur et un parieur. Il renvoie des coups de pied et des punts et il est au poste de receveur, donc il peut faire un peu de tout.

Coleman s’est habitué à jouer de nombreux rôles différents sur le terrain de football.

« En première année, j’ai fait à peu près toutes les mêmes choses, donc ce n’est pas nouveau », a-t-il déclaré. « Je pense que j’ai été vraiment athlétique toute ma vie, et je pense que le simple fait d’avoir cet athlétisme dans son ensemble m’a aidé à devenir un joueur polyvalent. »

Les coups de pied sont quelque chose qui a commencé pendant la première année de Coleman, essentiellement sur un coup de tête.

« J’ai toujours aimé le football, mais je n’y ai jamais joué », a-t-il déclaré. «Mais j’ai un peu déconné en tapant dans un ballon, puis j’ai commencé à jouer au football en première année. C’était juste un peu naturel.

«Je pense que j’ai progressé. Je n’ai marqué que des buts sur le terrain en première année, et cette année, je fais tout, les coups d’envoi, les punts et tout.

Le quart-arrière de Plainfield North, Nick Darwish, sait que lorsqu’il remet le ballon entre les mains de Coleman, de bonnes choses peuvent arriver. Avant le match de la semaine 6 de l’équipe, il a même comparé son coéquipier au receveur vedette des Dolphins de Miami, Tyreek Hill.

« Je le vois comme un type de type Tyreek Hill, où il sera entre trois défenseurs et tout d’un coup, il sortira de là », a déclaré Darwish. « Il est super sournois. On lui lancera un écran à bulles et tout d’un coup il en fera un gain de 20 yards. C’est formidable de le voir revenir à cela après la blessure.

Darwish a déclaré que Coleman était cohérent et fiable.

« Omar est définitivement un gars qui parcourra n’importe quel parcours que je veux qu’il fasse à la perfection », a déclaré Darwish. « Partout où je m’attends à ce qu’il soit, il le sera. C’est un gars sur qui je peux toujours compter pour faire son travail, quoi qu’il arrive. Quand j’ai des gars pour faire un travail supplémentaire, il est toujours là et se donne toujours à 110 %.

Pour une équipe de Plainfield North qui a eu du mal à marquer, avec une moyenne de 11 points au cours de ses cinq premiers matchs, Coleman espère continuer à changer la donne.

« L’entraîneur parlait de la façon dont nous avions besoin d’une étincelle et je pense que toute la saison, à chaque match, nous avons besoin de cette grande étincelle avec un grand jeu qui fait revivre toute l’équipe, l’attaque et la défense », a déclaré Coleman. « J’aime essayer d’être ce gars-là pour notre équipe. »