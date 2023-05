Oman dit qu’un échange de prisonniers entre la Belgique et l’Iran est en cours

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Oman a déclaré vendredi qu’un échange de prisonniers entre la Belgique et l’Iran était en cours.

L’annonce de la télévision d’État d’Oman n’a pas identifié les prisonniers échangés. Cependant, l’Iran a demandé à la Belgique de renvoyer un diplomate reconnu coupable d’avoir planifié un attentat à la bombe en France, tandis que la Belgique a demandé la libération d’un travailleur humanitaire détenu par l’Iran.

« Les personnes libérées ont été transférées de Téhéran et de Bruxelles à Mascate aujourd’hui, vendredi, en vue de leur retour dans leur pays », indique le rapport omanais. « Le sultanat d’Oman a apprécié le haut esprit positif qui a prévalu lors des pourparlers à Mascate entre les parties iranienne et belge, et leur souci de régler cette question humanitaire. »

Les médias d’État iraniens n’ont pas immédiatement reconnu les commentaires d’Oman. Le ministère belge des Affaires étrangères a transmis les questions au bureau du Premier ministre belge, qui n’a pas pu être joint dans l’immédiat.

En janvier, l’Iran a condamné un travailleur humanitaire belge du nom d’Olivier Vandecasteele à une longue peine de prison et à 74 coups de fouet après l’avoir reconnu coupable d’espionnage lors d’un procès à huis clos. Il a également été condamné à une amende de 1 million de dollars.

En 2021, la Belgique a reconnu coupable un diplomate iranien, Assadollah Assadi, d’avoir orchestré un attentat à la bombe déjoué contre un groupe d’opposition iranien exilé en France et condamné à 20 ans de prison.

L’Iran a détenu un certain nombre d’étrangers et de doubles nationaux au fil des ans, les accusant d’espionnage ou d’autres infractions à la sécurité de l’État et les condamnant à l’issue de procès secrets au cours desquels des groupes de défense des droits affirment qu’ils ont été privés d’une procédure régulière.

Les critiques accusent depuis longtemps l’Iran d’utiliser ces prisonniers comme monnaie d’échange avec l’Occident.

L’Iran, confronté à des sanctions occidentales pour son programme nucléaire qui progresse rapidement, a fait face à des protestations ces derniers mois et à des tensions économiques.

Jon Gambrell, Associated Press