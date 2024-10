OMA et WITH Architecture Studio vont revitaliser la salle de concert de Perth en Australie pour une rénovation en 2025

Avec l’aimable autorisation de OMA et AVEC Architecture Studio

Le gouvernement d’Australie occidentale a annoncé la rénovation prochaine du Salle de concert de Perthun lieu classé au patrimoine vieux de 51 ans, connu pour son rôle important dans le paysage culturel de la ville. Conçue à l’origine par les architectes Jeffrey Howlett et Don Bailey, la salle de concert fera l’objet d’importantes améliorations dirigées par le bureau australien d’OMA en collaboration avec le studio d’architecture WITH, basé à Perth. Le projet devrait démarrer début 2025, dans le but de fournir un foyer moderne à l’Orchestre symphonique d’Australie occidentale (WASO) et d’améliorer les installations pour les visiteurs grâce à de nouveaux espaces publics, des équipements améliorés et des sièges améliorés.

Achevé pour la première fois en 1973, le Perth Concert Hall a été la première grande salle de concert australienne construite après la Seconde Guerre mondiale. Se distinguant par son style architectural brutaliste, la salle met en valeur le béton hors forme, un matériau innovant à l’époque, qui donne au bâtiment ses surfaces texturées et modelées. Les plans de rénovation, qui font partie d’une initiative plus large d’Australie-Occidentale visant à améliorer l’infrastructure artistique de l’État, ont été initialement dévoilés en 2022, avec OMA Australia et WITH Architecture Studio sélectionnés pour diriger le projet.

Avec l’aimable autorisation de OMA et AVEC Architecture Studio

La nouvelle conception introduira un accès direct au hall du deuxième niveau du bâtiment depuis les entrées nord et sud, tandis que le socle du podium environnant sera restauré et stabilisé. La place nord, actuellement en déclin, sera transformée en parvis public doté d’un « tapis rouge » réalisé à partir de pavés de briques recyclées. Cet élément de design fait référence au tapis rouge distinctif du lieu dans son hall et guidera les visiteurs du quartier central des affaires de Perth le long de St. Georges Terrace directement dans le hall. Au sud, face à la rivière Swan, de nouveaux escaliers et un ascenseur relieront les clients au hall du deuxième niveau.

Article connexe Rénover les espaces de théâtre : adapter les monuments culturels au public moderne

À l’intérieur, le hall du deuxième niveau servira de point d’entrée principal à l’auditorium, qui conservera son acoustique réputée. L’auditorium adoptera également une disposition continentale des sièges qui améliore l’accès et la visibilité. Le hall proposera des options de restauration et de boissons améliorées, et le côté sud sera étendu pour inclure une terrasse surplombant la rivière Swan, offrant un espace pour des événements.

La salle de concert de Perth – tant par son architecture que par les spectacles qu’elle accueille – revêt une grande importance culturelle pour Perth. Notre conception préservera l’intégrité architecturale et l’acoustique de classe mondiale de la salle, tout en introduisant de nouveaux espaces publics qui lieront la salle plus étroitement à la communauté. — Paul Jones, directeur d’OMA Australie

Les halls d’origine des niveaux un et deux seront rénovés, tout en conservant l’emblématique tapis rouge de la salle. Des matériaux locaux seront intégrés à la décoration intérieure, tandis que l’éclairage et la signalisation seront améliorés. Le premier niveau sera réinventé comme un foyer flexible qui fonctionne comme un salon pour les musiciens le jour et comme un espace événementiel public pendant les représentations. Cette approche vise à favoriser l’interaction entre les artistes et le public. Le hall du deuxième niveau sera également relié par l’escalier en colimaçon préservé, ainsi que par un nouvel escalier pour améliorer la circulation.

Avec l’aimable autorisation de OMA et AVEC Architecture Studio

La rénovation comprend des plans pour les parvis nord et sud, envisagés comme des espaces publics dynamiques au sein de Perth. Des zones ombragées inviteront les visiteurs à profiter des activités et événements quotidiens. La conception paysagère créera des zones distinctes, notamment une véranda urbaine s’étendant du côté nord du hall et une place centrale destinée à un usage public varié.

L’ensemble du projet est financé conjointement par le gouvernement d’Australie occidentale, le gouvernement australien et la ville de Perth. La salle de concert, les parvis et les parkings adjacents seront fermés au public pendant toute la durée des travaux, qui devraient débuter début 2025 et s’achever début 2028. La rénovation vise à préserver les éléments architecturaux historiques de la salle tout en améliorant sa fonctionnalité. un point de repère culturel pour Perth et au-delà.

Par ailleurs, la salle de concert d’Ostrava, conçue par Steven Holl Architects, vient d’inaugurer ses travaux en République tchèque. De plus, GRAFT Architects vient de remporter le concours pour concevoir le nouveau Carl Bechstein Music Campus à Berlin, dans le but de devenir un pôle culturel consacré à la musique pour piano. Enfin, BIG a dévoilé les conceptions mises à jour de la salle philharmonique de Vltava en mai 2022, dont l’ouverture est prévue en 2032.