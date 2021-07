Olympiques : Six basketteurs à surveiller à Tokyo 2020 | Actualités du basket-ball

L’Espagnol Marc Gasol l’emmène au panier sous la pression de Jayson Tatum de l’équipe américaine sous le regard de Keldon Johnson

Depuis que les professionnels ont été invités à jouer au basket-ball aux Jeux olympiques de 1992, les États-Unis ont rarement faibli lors de la plus grande compétition sportive au monde.

L’équipe masculine a remporté six médailles d’or olympiques, tandis que l’équipe féminine a été encore plus dominante : elle est essentiellement invaincue (à part quelques exhibitions amicales) et a remporté toutes les médailles d’or offertes par les Jeux olympiques depuis 1996. Cette année, les légendes Sue Bird et Diana Taurasi tentent de devenir les premiers basketteurs à remporter une cinquième médaille d’or.

Mais la concurrence pour les États-Unis s’est beaucoup améliorée depuis 1992 et le jeu a changé de manière incommensurable, ce qui signifie qu’un certain nombre de pays possèdent désormais leurs propres talents potentiels pour remporter des médailles.

Patty Mills, Australie

Le gardien de longue date des San Antonio Spurs a reçu le surnom de « FIBA Patty » en raison de la façon dont il élève son jeu lorsqu’il porte l’or australien. L’héritage de Patty Mills a commencé à Londres 2012 lorsqu’il a marqué trois coups de buzzer pour remporter une victoire sur la Russie, et il a adopté le jeu international.

L’Australie a déjà battu l’équipe des États-Unis ces dernières semaines lors d’un échauffement pré-olympique, et Mills a profité des décalages pour aider son équipe à remporter une confortable victoire de huit points sur les favoris pour la médaille d’or.

Il n’est pas seul, avec l’aide de coéquipiers tels que Joe Ingles des Utah Jazz, Matisse Thybulle des Philadelphia 76ers et l’ancien champion NBA des Cleveland Cavaliers Matthew Dellavedova. L’équipe nationale espère également obtenir plus d’Aron Baynes, qui n’a pas beaucoup joué lors de l’exhibition contre les États-Unis.

C’est une équipe solide qui a menacé de remporter une médaille lors de précédentes compétitions internationales tout en manquant désespérément d’un podium à la Coupe du monde FIBA ​​2019 et aux Jeux olympiques de 2016. Cette année, les attentes sont élevées et après avoir mis 22 points sur les États-Unis, Mills est prêt pour les plus gros matchs à venir à Tokyo.

Allisha Gray, États-Unis (3×3)

Introduit aux Jeux olympiques pour la première fois cette année, le basket-ball 3×3 est une discipline en plein essor et les ligues amateurs et professionnelles du monde entier gagnent en popularité.

Ce qui est bien avec ce sport, c’est qu’avec moins de joueurs sur le terrain – les équipes sont autorisées à quatre au total pour un remplaçant – cela réduit l’écart entre les États-Unis, qui est traditionnellement la meilleure nation de basket-ball, et le reste du monde. Un joueur, cependant, se présentera pour Team USA : Allisha Gray.

C’est une personne calme, mais son activité sur le terrain en dit long alors que Gray a dirigé une équipe de Kelsey Plum, Katie-Lou Samuelson et Stef Dolson pendant le tournoi de qualification. Les positions deviennent un peu redondantes en 3×3, mais sa constitution de garde de tir et sa mentalité de tireur font d’elle la meilleure buteuse de cette équipe.

Samuelson est malheureusement une égratignure tardive en raison des protocoles de Covid-19, alors attendez-vous à ce que Gray prenne le relais.

Le jeu 3×3 est rapide et passionnant, ne dure que 10 minutes ou moins si une équipe atteint 21 points. Au moment où le ballon traverse le panier, il est vivant. Assurez-vous de vous connecter pour voir qui remportera la première médaille d’or en 3×3, mais si Gray a quelque chose à voir avec cela, les États-Unis seront là sur le podium.

Gabe Vincent, Nigéria

Certains inconditionnels de la NBA sont peut-être vaguement au courant des contributions de Gabe Vincent au Miami Heat lors de la saison régulière 2020-21, car il a en moyenne 13 minutes et quatre points par match. Mais un fan de basket-ball occasionnel ne se serait pas attendu à ce que ce joueur de rôle de rotation tardive ait battu Kevin Durant et le reste des sélections All-Star de l’équipe américaine lors d’une exposition d’échauffement pré-olympique la semaine dernière.

Vincent a peut-être porté le score, mais il y a un bon groupe de Nigérians qui ont adhéré au rêve de transformer le pays africain en une puissance de basket-ball ces dernières années. Des noms comme Ekpe Udoh, Precious Achiuwa, Josh Okogie et Chimezie Metu ont été de solides contributeurs aux bonnes équipes NBA pendant des années. La même chose peut être dite pour le football féminin, qui a suscité l’intérêt d’un certain nombre d’étoiles de la WNBA.

Mais l’équipe masculine a déjà le talent dans son alignement pour vaincre les États-Unis, et Vincent en est l’une des principales raisons. C’est un garde fort qui embrasse le contact, peut tirer, exécuter une attaque et terminer les lay-up avec les deux mains.

Le Nigeria sera difficile à battre pour n’importe quelle équipe et s’ils peuvent obtenir quelques bons matchs de Vincent, la nation pourrait bien repartir de Tokyo avec une médaille.

Ezi Magbegor, Australie

L’ascension de l’Australie en tant que nation de basket-ball a été impressionnante, grâce à une concentration équilibrée entre les matchs masculins et féminins. La nation possède sans doute le centre le plus dominant au monde en ce moment avec Liz Cambage, née à Londres, mais elle est une égratignure tardive de l’équipe.

Cependant, l’une des étoiles montantes dans la même position est Ezi Magbegor. Lorsque Cambage a été éjecté lors des Jeux du Commonwealth en Australie – au cours desquels le pays a remporté l’or – cela a ouvert la porte au grand alors âgé de 17 ans. Elle offre quelque chose de différent au groupe en tant que défenseure plus polyvalente que Cambage et est plus rapide pour descendre à l’autre bout du terrain sur une pause rapide.

Magbegor joue actuellement aux côtés de la meilleure joueuse du monde – Breanna Stewart – pour le Seattle Storm en WNBA, tout en jouant également pour les Melbourne Boomers dans la ligue professionnelle australienne, où elle a terminé dans la deuxième équipe All-WNBL en 2020.

L’Australie a une équipe de vétérans qui visera l’or et après avoir battu les États-Unis lors d’un match d’exhibition pré-olympique, le voyage à Tokyo pourrait être une fête internationale pour Magbegor.

Emma Meesseman, Belgique

Les stars des Belgian Cats Emma Meesseman et Antonia Tonia Delaere célèbrent avec leurs médailles de bronze après avoir battu la Biélorussie lors du match pour la troisième place lors des championnats d’Europe de basket-ball féminin FIBA ​​en 2021

Alors qu’Ann Wauters pourrait être la raison pour laquelle la Belgique est devenue un pays avec un vif intérêt pour le basket-ball grâce à sa victoire en championnat avec les LA Sparks, sa protégée Emma Meesseman est la raison pour laquelle l’équipe est devenue une puissance internationale.

Meesseman joue pour les Washington Mystics dans la WNBA et a été nommée MVP de la finale en 2019 lorsqu’ils ont remporté le championnat, mais elle s’est également adaptée au club qui domine la compétition européenne de basket-ball : l’UMMC Ekaterinburg.

Elle est une attaquante puissante mais joue beaucoup au centre, peut passer le ballon comme un meneur et ancre l’une des meilleures défenses du basket-ball international.

Ces dernières années ont été prometteuses et la Belgique a frôlé la percée dans le peloton de tête des tournois FIBA, comme en témoigne une quatrième place lors de la dernière Coupe du monde.

Ces Jeux olympiques seront probablement la dernière apparition de Wauters dans l’uniforme des Belgian Cats et ses espoirs de percer sur le podium reposeront sur Meesseman.

Marc Gasol, Espagne

Pau Gasol vise à représenter l’Espagne une fois de plus après avoir quitté la NBA en 2019. Ses espoirs reposeront sur le jeune frère Marc Gasol qui aura toujours les jambes pour avoir un impact sur la scène internationale, bien qu’il soit lui aussi au crépuscule de une carrière prestigieuse.

Si c’est la dernière fois qu’ils enfilent tous les deux les maillots rouge et jaune, ce serait une belle fin à une carrière fantastique avec l’équipe nationale espagnole. Ils ont remporté des Coupes du monde et des EuroBaskets, ainsi que plusieurs compétitions avec leur club natal de Barcelone avant de rejoindre la NBA et d’y remporter des championnats avec les Los Angeles Lakers (Pau) et les Toronto Raptors (Marc).

La seule chose qui leur échappe est l’or olympique après avoir remporté deux fois l’argent.

Les chances sont contre eux, mais après que Marc a mené l’Espagne à une victoire en Coupe du monde en 2019, ils sont, du moins sur le papier, l’équipe à battre.

Cela pourrait être la meilleure chance de la nation de battre les États-Unis, car la puissance traditionnelle ne semble pas aussi forte que les incarnations précédentes. Gasol est toujours l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, tandis que le meneur des Minnesota Timberwolves Ricky Rubio était MVP de la victoire en Coupe du monde il y a deux ans. Il y a aussi quelques jeunes joueurs dans le groupe qui sont très prometteurs pour être de futurs leaders, mais la vérité est qu’ils ne domineront probablement pas les matchs. Il s’agira davantage d’utiliser la familiarité et la chimie, un travail d’équipe fluide et de bonnes passes pour tirer le meilleur parti.

Peut-être, juste peut-être, les vieux ont-ils encore assez pour une course de plus en haut du podium.