Olympiques : Siobhan-Marie O’Connor sur les espoirs de natation en GB et les grandes ambitions d’Adam Peaty | Actualités des Jeux Olympiques

Siobhan-Marie O’Connor pense qu’Adam Peaty est en mission majeure au Japon

Siobhan-Marie O’Connor sait tout sur l’accumulation frénétique, la joie et le chagrin de se produire sur la plus grande scène du monde.

La nageuse née à Bath, qui a pris sa retraite en juin à l’âge de 25 ans en raison de sa lutte contre la colite ulcéreuse, a fait ses débuts olympiques à Londres 2012 en tant que plus jeune nageuse de l’équipe britannique, avant de remporter l’argent aux Jeux de Rio 2016.

Siobhan sera un expert régulier sur notre Sky Sports News écrans pendant les Jeux de Tokyo couvrant la natation.

Avec l’action de la piscine commençant samedi, elle donne un aperçu de ce que l’équipe vivra dans sa montée en puissance et ses chances de monter sur le podium…

Il y aura des jambes anxieuses et tremblantes qui se promèneront dans le village des athlètes en ce moment. Rien ne vous prépare à ce sentiment la veille des Jeux olympiques.

Je pouvais à peine parler cette fois il y a cinq ans au Brésil. Que vous soyez dans le stade à marcher derrière votre porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture ou à regarder la télévision depuis l’appartement, c’est un sentiment bouleversant.

En tant qu’athlètes olympiques, vous attendez quatre ans (parfois cinq !) pour saisir l’opportunité de votre vie. Vous savez à quel point cela signifie, les heures que vous avez travaillées et à quel point vous voulez désespérément vous produire sur la plus grande scène.

Il ne reste plus qu’à gagner en confiance grâce à votre préparation et essayer de profiter un peu de l’anticipation. Bien que ces Jeux aient déjà apporté de nombreux défis, dès que le flambeau sera allumé vendredi, deux semaines des exploits les plus impressionnants de la performance humaine, de l’excellence et de l’accomplissement vous attendent.

Les Jeux Olympiques de 2020 sont sans précédent. Les protocoles COVID, les bulles et les quarantaines. Tokyo aura déjà été le plus difficile – pour le comité d’organisation et les athlètes. Ce sera unique et différent de ma propre expérience à bien des égards.

Cependant, il y a certaines choses que je sais avec certitude qui ne seront pas différentes. Et ce sont ces nerfs qui arrivent en tête de liste.

Adam Peaty peut-il ajouter à sa collection d’or après la victoire du 100 m à Rio il y a cinq ans

L’équipe de natation Team GB est dans une forme fantastique, prête et impatiente de partir. Il y a à peine deux mois, lors des Championnats d’Europe reportés de 2020 à Budapest, ils ont dominé le tableau des médailles avec 26 médailles stupéfiantes – dont 11 en or – ce qui en fait l’un des championnats d’Europe les plus réussis de l’histoire britannique.

Il y a beaucoup de nageurs talentueux dans notre équipe féroce de 32 personnes. Quel meilleur endroit pour commencer que le champion olympique en titre Adam Peaty.

Quand j’ai vu Adam nager 57,13 secondes pour battre le record du monde du 100 m brasse et remporter l’or à Rio il y a cinq ans, cela m’a coupé le souffle. Ma première course a eu lieu le lendemain matin, et le regarder sur le podium en écoutant notre hymne national a encore plus grand le feu dans mon ventre. Son énergie et son succès ont électrisé l’équipe, et je suis sûr qu’il en sera de même à Tokyo.

Le record du monde d’Adam (maintenant 56,88 secondes) est plus d’une seconde plus rapide que n’importe quel autre athlète. Il détient également le top 20 des temps les plus rapides de tous les temps – une domination que même le grand Michael Phelps n’a pas obtenue.

Siobhan a remporté une superbe médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016

Adam continue de marquer l’histoire, mais à mon avis, le plus impressionnant est qu’il n’arrête jamais de repousser les limites. Il n’est jamais satisfait de ce qu’il a accompli et croit toujours qu’il est capable de plus. Son objectif à Tokyo est de battre 56,60 secondes. Ce sera son « projet immortel ».

Je pense que nous pouvons nous attendre à des choses brillantes de nos sensations de demi-fond Tom Dean et Duncan Scott. Lors de l’épreuve de sélection olympique britannique en avril, ils ont tous deux nagé sous 1 minute 45 pour le 200 m nage libre, se plongeant dans les 10 meilleures performances de tous les temps.

Scott a battu son propre record britannique et Dean a également nagé sous l’ancienne marque. Ils arrivent à Tokyo en tant que deuxième et troisième têtes de série les plus rapides, ce qui place l’équipe masculine de relais 4×200 nage libre dans une fantastique lice pour l’or.

Ils seront probablement rejoints par James Guy, Matthew Richards et Calum Jarvis dans leur quête pour détrôner les Américains qui ont remporté ce relais lors des quatre derniers JO.

2:23 Le journaliste du SSN Ben Ransom rapporte du Japon alors que l’équipe GB se prépare pour l’un des Jeux Olympiques les plus chauds de l’histoire Le journaliste du SSN Ben Ransom rapporte du Japon alors que l’équipe GB se prépare pour l’un des Jeux Olympiques les plus chauds de l’histoire

La double olympienne et championne du monde de brasse Molly Renshaw a une grande chance au 200m. Elle a battu le record britannique aux essais britanniques, avec un temps de 2,20,89.

Quelques semaines plus tard, elle est sacrée championne d’Europe à Budapest. Molly était ma colocataire à Rio et est l’une de mes amies les plus proches. J’encouragerai si fort qu’elle m’entendra, espérons-le, de Tokyo.

Elle sera accompagnée de sa coéquipière à Loughborough, Abbie Wood, qui participera également au 200 m quatre nages. Abbie a connu une saison décisive et les deux filles de Loughborough se sont formidablement bien poussées.

Ce qui me passionne le plus à Tokyo, c’est la force de nos équipes de relais.

Au cours de mes 10 années dans l’équipe, je n’ai jamais vu la force en profondeur que nous avons à travers tous nos relais. L’équipe masculine 4×100 quatre nages est le champion du monde en titre de 2019. Je suis tellement excité de voir si nous pouvons rester au sommet du monde.

J’ai énormément confiance en notre équipe et j’ai hâte de regarder et de soutenir Team GB au cours des deux prochaines semaines.