Organiser les Jeux olympiques de Tokyo sans spectateurs est l’un des scénarios que le comité d’organisation des Jeux évalue, a déclaré le président du comité, Yoshiro Mori.

L’incertitude plane sur les Jeux olympiques, qui avaient déjà été reportés une fois en raison de la pandémie de Covid-19 et devraient se tenir du 23 juillet au 8 août de cette année.

« Nous avons fait toutes sortes de simulations. Fondamentalement, je ne pense pas que (les jeux sans fans) soient quelque chose qui se produirait ou quelque chose que j’aimerais faire, mais ce ne sera pas une simulation à moins d’y penser », A déclaré Mori aux journalistes après une réunion à distance avec le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, vendredi.

Bach avait déclaré plus tôt que si les organisateurs préféreraient avoir des stades de pleine capacité pendant les Jeux, ils cherchent à organiser un événement « sûr », même si cela signifie le tenir à huis clos.

« Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour organiser des Jeux Olympiques en toute sécurité », a-t-il déclaré. « Tout le monde aimerait avoir des stades à pleine capacité et des foules rugissantes. Mais si ce n’est pas possible, nous respecterons nos principes. Et c’est l’organisation sûre (des jeux). C’est la première priorité. »