Olympiques : Rencontrez l’équipe de football féminin de l’équipe GB qui est impatiente d’aller devant les Jeux de Tokyo | Actualités footballistiques

L’équipe féminine de football Team GB participera à ses deuxièmes Jeux Olympiques à Tokyo 2020 et nous avons tout ce que vous devez savoir avant son match d’ouverture mercredi…

Kim Little dit qu’elle n’a aucun problème à partager le rôle de capitaine de l’équipe GB avec Steph Houghton et Sophie Ingle aux Jeux olympiques de Tokyo



L’équipe de l’équipe GB est composée de 19 joueurs anglais, plus Kim Little et Caroline Weir d’Écosse et Sophie Ingle du Pays de Galles. Little est la vice-capitaine de son équipe nationale, tandis qu’Ingle est capitaine du Pays de Galles, et avec le skipper anglais Steph Houghton, le trio a été nommé co-capitaine pour la Grande-Bretagne et portera le brassard en rotation.

Hege Riise a déclaré : « Nous avons la chance d’avoir autant de joueurs expérimentés et talentueux dans notre équipe et nous nous considérons comme une équipe » leader « , où chaque individu apporte ses propres forces de leadership au groupe.

« Cependant, Steph, Sophie et Kim ouvriront la voie sur le terrain. C’est un groupe très proche sur et en dehors du terrain et j’ai été tellement impressionné par la façon dont ils se sont tous réunis. »

Équipe GB Gardiens de but : Karen Bardsley (Man City), Ellie Roebuck (Man City). Défenseurs : Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Man City), Rachel Daly (Houston Dash), Steph Houghton (Man City), Demi Stokes (Man City), Leah Williamson (Arsenal). Milieu de terrain : Sophie Ingle (Chelsea), Kim Little (Arsenal), Keira Walsh (Man City), Jill Scott (Man City), Caroline Weir (Man City). En avant : Lauren Hemp (Man City), Fran Kirby (Chelsea), Nikita Parris (Arsenal), Georgia Stanway (Man City), Ellen White (Man City). Réserves: Sandy MacIver (Everton), Lotte Wubben Moy (Arsenal), Niamh Charles (Chelsea), Ella Toone (Man Utd).

Houghton et Little font également partie des quatre joueuses à avoir également fait partie de l’équipe aux Jeux olympiques de Londres 2012, avec Jill Scott et Ellen White. Karen Bardsley avait également été appelée dans l’équipe initiale, mais a été remplacée par Carly Telford en juin en raison d’une blessure.

Début juillet, la FIFA et le CIO ont autorisé l’élargissement des effectifs de 18 à 22 joueuses, les réserves Sandy MacIver, Lotte Wubben-Moy, Niamh Charles et Ella Toone étant également disponibles pour la sélection les jours de match.

Faites connaissance avec le gérant

L’ancien sélectionneur anglais Phil Neville devait prendre en charge la Grande-Bretagne lors des jeux d’été. Mais après avoir rejoint l’Inter Miami en janvier, il a laissé une énigme quant à savoir qui dirigerait l’Angleterre avant l’arrivée de Sarina Wiegman en septembre et, plus urgent, qui dirigerait les Jeux olympiques.

Entre Hege Riise.

L’ancienne milieu de terrain reste la joueuse norvégienne la plus capée dans le football senior, jouant 188 fois pour son pays, loin devant les 110 de John Arne Riise chez les hommes. Elle espère tirer parti de son expérience de remporter l’or olympique avec la Norvège à Sydney 2000 – elle est l’une des trois seules femmes au monde à avoir remporté la Coupe du monde, les championnats d’Europe et l’or olympique.

Après près de 20 ans en tant que joueuse, Riise a également été entraîneure adjointe des USA Women pendant trois ans, ayant également occupé des postes de direction au LSK Kvinner, une équipe féminine de première division en Norvège.

En raison des reports de Covid, Riise n’a changé que trois matchs en Angleterre jusqu’à présent. Le premier était une victoire 6-0 contre les femmes d’Irlande du Nord, avant des défaites contre la France et le Canada en avril.

L’échauffement

La Grande-Bretagne n’a joué qu’un seul match d’échauffement avant le tournoi. Un match amical prévu le 1er juillet contre la Zambie après que l’équipe visiteuse n’a pas pu entrer au Royaume-Uni en raison des restrictions de Covid-19.

Une fois à Tokyo, la Grande-Bretagne a pris part à un match amical contre la Nouvelle-Zélande le 14 juillet, que l’équipe de Riise a remporté 3-0. Ellen White a marqué un doublé, tandis que son compatriote anglais Nikita Parris a également marqué la feuille de match.

La semaine dernière, l’équipe britannique a confirmé qu’elle mettrait un genou à terre avant ses matchs aux JO en soutien à la lutte contre le racisme et les discriminations.

La décision intervient après que le CIO a assoupli sa règle 50, qui interdisait auparavant aux athlètes de manifester à tout moment, mais autorise désormais les manifestations pacifiques avant la compétition, des sanctions étant toujours menacées pour toute protestation faite sur le podium des médailles.

Le capitaine de l’Angleterre et de Manchester City, Houghton, a déclaré Sky Sports News: « Nous nous sommes mis à genoux dans nos matches de club lors de la WSL et des matches internationaux précédents, et nous savions en tant qu’équipe que c’était quelque chose dont nous voulions parler avant tout – ce n’est pas seulement une décision rapide, nous avons eu beaucoup de conversations.

« En fin de compte pour nous, prendre le genou nous permet de montrer le soutien à la vie des gens qui est affecté en ce moment, et pour nous d’essayer d’améliorer la discrimination et les inégalités qui ne sont pas seulement actuellement dans le football mais dans le monde aujourd’hui. »

La capitaine écossaise Little a déclaré que les projecteurs fournis par le tournoi de football féminin étant l’une des premières compétitions olympiques à commencer ont donné une motivation supplémentaire aux joueuses pour prendre position.

« Notre volonté est de faire preuve de solidarité et de continuer à mettre en évidence le racisme et la discrimination systémiques qui font partie de notre société et en nous mettant à genoux en continuant à en parler pour aider à apporter des changements et à créer une société plus égalitaire », a déclaré Little. Sky Nouvelles sportives.

« Parce que nous sommes le premier sport à entrer sur le terrain de jeu, nous voulions montrer ce message et le mettre sur cette plate-forme pour mettre en évidence les changements nécessaires. »

Les phases de groupes

La Grande-Bretagne est dans le groupe E et fait face Chili lors de leur match d’ouverture le mercredi 21 juillet et leurs adversaires ont marqué l’histoire ces dernières années.

2021 représente leurs premiers Jeux olympiques, deux ans après leur première Coupe du monde. Ils ont terminé à une troisième place respectable dans un groupe qui comprenait d’éventuels gagnants, les États-Unis. Ils ont également terminé deuxième de la Copa America Femenina en 2018, leur meilleur résultat depuis 1991.

Trois jours plus tard, la Grande-Bretagne prend ses hôtes Japon à Sapporo. Ils seront un adversaire familier pour les contingents anglais et écossais, les trois équipes étant tirées au sort dans le même groupe lors de la Coupe du monde 2019. Le Japon a battu l’Écosse, mais un doublé des Blancs a permis à l’Angleterre de se qualifier en tant que vainqueur de groupe lors du match final.

Enfin, la Grande-Bretagne fait face Canada le 27 juillet, ce qui pourrait réveiller des souvenirs douloureux de Londres 2012. Les Canadiens – dirigés par l’ancien assistant anglais Bev Priestman – ont été vainqueurs 2-0 en quart de finale cette année-là, éliminant l’équipe GB à leurs Jeux olympiques à domicile. Ils ont remporté le bronze cette année-là et ont répété l’exploit lors des jeux suivants à Rio.

Image:

Les joueurs de l’équipe GB affronteront le Chili lors de leur match d’ouverture de groupe le 21 juillet



Bien sûr, les joueurs anglais se souviendront également de la défaite amicale 2-0 en avril, le Canada ayant également gagné 3-0 contre le Pays de Galles lors d’un match amical le même mois. Ils sont susceptibles d’être le test le plus difficile de la Grande-Bretagne des phases de groupes olympiques.

Les tours à élimination directe

Il y a trois quarts de finale potentiels pour la Grande-Bretagne. S’ils terminent deuxièmes du groupe, ils affronteront les deuxièmes du groupe F – l’un de la Chine, du Brésil, de la Zambie ou des Pays-Bas.

S’ils sont en tête du groupe, ils pourraient affronter la troisième place du groupe F ou du groupe G, qui comprend la Suède, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Une troisième place établirait une égalité contre le vainqueur du groupe G – probablement les États-Unis.

Bien sûr, les choses commencent à se compliquer à mesure que vous vous dirigez vers les demi-finales. Il y a à nouveau le potentiel pour affronter le favori olympique des États-Unis, ou même un dernier match à quatre avec les Pays-Bas – géré par le futur sélectionneur anglais Wiegman.

Ce ne sera certainement pas facile. Le groupe britannique est sans doute le plus difficile des trois aux Jeux olympiques, il est donc primordial de prendre un bon départ contre le Chili. Le Japon et le Canada sont aguerris sur la scène internationale, les Canadiens étant à la recherche d’une troisième médaille consécutive.

Mais avoir encore quatre joueurs dans l’équipe qui ont joué aux Jeux olympiques il y a neuf ans est vraiment impressionnant, et la Grande-Bretagne devra tirer parti de toute cette expérience, plus celle de Riise. Elle a été là, l’a fait et a la médaille d’or pour le prouver. Avoir un triple en-tête de capitaines peut également être un réel avantage dans tout le parc.

La majorité de l’effectif est composée de joueurs anglais, qui n’ont pas réussi à trouver leur rythme depuis leur demi-finale de Coupe du monde 2019. N’avoir qu’un seul match d’échauffement est également une préoccupation et contrairement à d’autres nations aux Jeux olympiques, la Grande-Bretagne doit intégrer différents membres dans une même équipe – bien que cela ne signifie pas que ce soit un inconvénient. Les trois joueurs des autres nations d’origine ajoutent une réelle qualité.

Battre la Nouvelle-Zélande – un adversaire potentiel en quarts de finale – a montré de bons signes de progrès, mais ont-ils assez de temps pour passer un autre niveau et remporter l’or ? Cela reste à voir mais comme nous le savons tous, rien n’est impossible dans le football.

