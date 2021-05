Olympiques: les athlètes des équipes GB et ParalympicsGB ainsi que le personnel de soutien seront vaccinés avant le départ pour Tokyo | Actualités Olympiques

Tous les athlètes des équipes GB et ParalympicsGB ainsi que le personnel de soutien seront entièrement vaccinés

La British Olympic Association (BOA) a confirmé que tous les athlètes des équipes GB et ParalympicsGB ainsi que le personnel de soutien seront entièrement vaccinés contre Covid-19 avant le départ pour Tokyo.

Les vaccins seront obtenus grâce à l’accord entre le CIO (Comité International Olympique) et Pfizer BioNtech, ce qui signifie que l’approvisionnement du public britannique ne sera pas impacté.

Le CIO a confirmé vendredi qu’il s’attend à ce que plus de 80% des participants aux Jeux du village olympique soient vaccinés avant le début de l’événement, le 23 juillet.

Un porte-parole de la BOA a déclaré: «Le gouvernement britannique a confirmé que, grâce à un accord entre le Comité international olympique (CIO) et Pfizer BioNtech, les athlètes et le personnel de soutien des équipes GB et ParalympicsGB seront entièrement vaccinés avant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, basé sur la position unique de devoir se rendre au Japon pour vaquer à ses occupations.

« L’accord signifie que les vaccins seront obtenus directement de Pfizer, et n’auront aucun impact sur les approvisionnements actuels pour le public britannique. »

En ce qui concerne la perspective de vacciner les athlètes, Penny Briscoe, chef de mission des ParalympicsGB pour Tokyo 2020, a récemment déclaré à Sky Sports News: «Dans un monde idéal, ce serait le meilleur résultat et c’est ce que nous recherchons.

«Je sais qu’avec les collègues du système haute performance, les conversations sont toujours en cours avec le gouvernement.

« De toute évidence, la préférence est de faire vacciner autant de personnes que possible dans l’environnement des Jeux. »